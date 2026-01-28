在野稱台美談判「實質加稅」？經部籲勿扭曲：關稅新政是事實

經濟部表示，美國啟動全球對等關稅談判、實施新關稅制度是事實，籲各界勿扭曲我談判團隊成果。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕媒體報導在野黨立委指稱「此次台美談判結果實質加稅」。經濟部今（28）日對此表示，此說法無視美國啟動全球對等關稅談判、實施新關稅制度的事實，試圖扭曲行政院談判團隊的成果。

經濟部強調，從各新聞媒體報導中也可以看到，產業界及各工商團體對於談判團隊可談到「對等關稅15%不疊加MFN」的成果表達十分肯定，且扭轉談判前台灣稅率較高處境，使台灣可於相同基礎與其他日韓等競爭對手一同競爭；其他國家也普遍認為台灣取得不錯的成果。經濟部呼籲，各界應珍惜談判成果，相關評論也應基於事實。

經濟部強調，今年1月16日與美方達成15%且不疊加國際貿易最惠國待遇（MFN）的稅率，包括機械、工具機、手工具、塑膠、紡織等產業，與競爭對手國一致或更優惠，可創造產業公平競爭條件，經濟部也與產業舉辦三輪總計超過數十場座談會，透過支持產業4大措施持續提供業者所需資源，作為產業最堅強的後盾。

美國總統川普前在去年4月2日發布行政命令，宣布對全球實施「對等關稅」措施，當時我國對等關稅稅率為32%（疊加MFN）。經濟部指出，後續我談判團隊透過與美持續談判及磋商，台灣適用的對等關稅稅率已調降為20％暫時性稅率（疊加MFN），並自去年8月7日起正式實施，隨著今年1月16日與美方達成協議，台灣適用的對等關稅稅率再次調降為15%且不疊加MFN，與日本、韓國等競爭對手一致，更優於越南及中國。

另智庫推估，目前稅率對我國出口、產值及就業的影響，相較之前對等關稅稅率20%並且疊加MFN關稅的情形，已從原本衰退逆轉為正成長。

經濟部說明，過去傳統產業因台美間未簽署貿易協定，工業產品我國對美平均出口關稅相較日本、韓國高，現因台美協議15%的對等關稅且不疊加原稅率，表面上與日韓齊平，實則讓我國與日韓站在同一起跑線，取得更有利的競爭條件。

為因應對等關稅對產業的可能衝擊，經濟部表示，已編列460億元韌性特別預算辦理支持產業4大措施，以協助產業解決資金周轉困境、提升技術能量並加強海外市場布局，截至本月27日止，外銷貸款優惠保證加碼已核保40件，融資金額約15億元；中小微企業多元發展專案貸款加碼已申貸1027件，金額共97億元；研發轉型補助已接獲1136件申請；爭取海外訂單則已接獲549件申請。

