60名世界級CEO聽1人號令！看黃仁勳如何回答接班人議題

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳的確是一位「超級明星」人物，隨著公司規模愈來愈大，未來誰能接替黃仁勳也引起媒體討論，目前看來，並沒有任何人有像黃仁勳這樣的非凡能力，黃仁勳也沒有任何計畫找接班人。

在與媒體喬迪謝爾頓（A Bit Personal with Jodi Shelton）的播客節目中，黃仁勳被問及潛在的繼任者時，他表示：「嗯，永遠不會再有像我這樣的執行長了，原因是我從小就在公司長大。」

他說：「另一方面，輝達的管理團隊架構是這樣的：我直接下屬將近60人，對吧？這60個人他們完全有能力成為其他很多公司的世界級CEO。我常在他們面前做決定，真的是無時無刻不在。我做的每一個決定，都是在他們面前做出的。」

在黃仁勳的領導下，輝達團隊（Team Green）已走過數十年歷程，公司市值已達5兆美元，成為全球最有價值的企業，這不僅體現在市值上，更體現在輝達在人工智慧領域的卓越成就上。

彭博週三報導引發了新的討論，焦點在於誰將接替輝達執行長一職。報導指出，目前尚無明確計劃，暗示黃仁勳本人可能尚未做出決定。

鑑於「大型科技公司」規模龐大，無法依賴單一實體，它們通常採用層級分明的組織結構，自然而然地確定執行長的繼任者。

但輝達卻不是如此，就黃仁勳而言，他推行的是扁平化的組織結構，有超過60位總監直接向他報告。鑑於黃仁勳的工程背景，輝達執行長以「事無鉅細」的管理風格而聞名。

雖然這是輝達成功的主要原因之一，但對投資者來說，這也是一個巨大的隱憂。他們關注著黃仁勳日益增長的年齡，以及公司目前的運作方式。但目前還沒有人能夠完全取代黃仁勳這位富有遠見、技術精湛，更重要的是，擁有非凡人格魅力的領導者。

黃仁勳近期無需指定繼任者，也沒有義務在任何時候卸任，他本人也已表明了這一點。

然而，鑑於輝達如今在市場業界上已更加主流化，甚至可能是全球最重要的公司，關於黃仁勳繼任者的討論勢必會更加頻繁。

