赴韓旅遊買車票最高回饋25％ LINE Pay結盟韓國AREX推跨境購票

〔記者李靚慧／台北報導〕行動支付龍頭LINE Pay（7722）持續搶攻跨境旅遊服務，版圖自「線下消費」延伸至「線上服務」，宣布攜手韓國機場鐵路AREX，讓旅客可透過LINE Pay平台預訂購買AREX仁川國際機場往返首爾站直達列車車票，以LINE Pay完成交易，最高可獲得25%回饋。

LINE Pay指出，AREX連接韓國仁川國際機場與首爾市中心，是國際旅客進出首爾的關鍵交通樞紐，也是觀光客與商務旅客重要的交通工具。AREX此次成為LINE Pay跨境事業首家線上合作夥伴，於LINE Pay平台內打造AREX專屬購票頁面，進一步拓展LINE Pay在韓國旅遊交通的使用場景。

用戶可從LINE Pay平台的「遊韓專區」，點選AREX專屬購票頁面「AREX機場快線預訂」，即可購買AREX車票，並以LINE Pay支付，即日起至3月1日止，可獲LINE POINTS 7%回饋，搭配使用綁定的Visa卡再加碼10%回饋，綁定中信LINE Pay Visa卡、中信LINE Pay JCB卡、永豐DAWAY卡享8%回饋，等同單筆最高有機會可獲得25%回饋。

