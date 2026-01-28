砸光退休金！64歲男創業「迎事業第二春」 只撐1年慘破產超後悔

日媒以真實案例揭示，想以退休金創業的人，經驗與人脈固然重要，但缺乏現金流和市場驗證，夢想可能只是美麗的幻影。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕退休是人生轉捩點，很多人選擇用退休金創業開啟「第二人生」，不過，現實卻往往與計劃相反。日本一名男子在60歲退休時領到1600萬日圓（約新台幣325萬元）退休金，並在62歲成立公司，希望開啟第二人生，然而，創業僅15個月，就面臨資金耗盡、房貸無法繳付，最終慘破產。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，現年64歲的齋藤徹（化名）曾在一家大型精密設備製造商從事企業銷售和業務規劃多年，60歲退休時，他領取了1600萬日圓（約新台幣325萬元）的退休金。就業2年後，62歲的他決定創辦了一家「為企業提供數位轉型支援諮詢服務的公司」。

齋藤首先著手做好「社長」的準備，他以每月20萬日圓（約新台幣4萬元）的價格在東京市中心黃金地段租了一間共享辦公室，投資最新設備與辦公家具，還委託IT廠商打造自家媒合平台，初期開發費就花去800萬日圓（約新台幣162萬元）。原以為過往人脈能帶來訂單，現實卻是企業寧願依賴前公司招牌，對個人公司投入的預算幾乎為零。

齋藤在慌亂之中，將網站廣告管理外包給廣告公司，以期望提升網站流量，每月在廣告外包上花費超過30萬日圓（約新台幣6萬元），卻始終未能達成任何交易。即使營收幾乎為零，他仍不斷追加資金改進系統，最終退休金全數耗盡，甚至連房貸也無法支付，只能申請破產。他自嘲「夢想不要太早做，我才發現自己過去靠的是公司的招牌，而不是實力。」

調查顯示，成功的高齡創業者多以自宅為基地、控制固定費並減少借款，降低風險。專家提醒，退休金不應全部投入創業，「小額起步、保障生活資金」才是高齡創業避免破產的關鍵。

齋藤的案例也提醒想以退休金創業的人，經驗與人脈固然重要，但缺乏現金流和市場驗證，夢想可能只是美麗的幻影。

