醫美業者砸4.1億掃東區店面 創2025年北市第2大店面交易案

北市東區屋齡已達48年的「全美大樓」1樓店面，被醫美業者砸4.1億元買下。（翻攝自Google Map）

〔記者徐義平／台北報導〕醫美搶進東區店面，根據台北市實價網最新發布，2025年8月，法人盈智生技砸4.1億元買進台北市忠孝東路四段上店面、為去年北市店面交易案中總價第二高，僅次於上市建商興富發將「松江1號院」店面以4.19億元賣給法人越好國際。

房產業者指出，該店面坐落在屋齡已達48年的「全美大樓」1樓，鄰近明曜百貨，建物面積約110.21坪，拆算每坪單價約372.02萬元，根據地籍資料，法人買家地址設在新北市三重的一家皮膚科診所。

東區店面 自用進場點

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，雖然零售店面受到電商、大型商業設施帶來的結構性改變，但體驗型的消費需求仍無法被取代，尤其重視獨立、私密空間的醫療、醫美設施在超高齡社會的重要性與日益俱增，甚至去年年底韓國醫美退稅走進歷史，帶動本土機構跨區投資、找點，擴大布局的需求有增加的趨勢。而本案近鄰神旺飯店重建案，未來環境、商機、價格條件都會徹底翻盤，對於自用、置產客來說，現在就是好的進場點。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄指出，忠孝東路四段商圈店面租賃空置率目前約1成，近年陸續有新品牌開幕，包括lululemon 旗艦店、A&F等知名國際零售品牌，然而台北市有新的百貨公司陸續開幕，提供品牌更多的設櫃選擇的前提下，沿街店面要吸引大型品牌承租，難度不小。

而過往東區店面的投資機會非常稀有，甚至有固定的投資人在收購，但隨著店面空置率長期維持在1成，也開始有房東決定出售店面，目前該區店面租金行情、每月每坪約7千至1萬元間，投資報酬率推估約2.5%上下，與過往東區店面投報率在2%以下的情況來看，房東在價格方面放軟不少。

