購物、走路都能賺錢！她靠這些「零門檻副業」1個月輕鬆賺進5.3萬元

Natalie靠零門檻副業1個月輕鬆賺進超過1200英鎊。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕每天走路、遛狗、逛街，竟然就能賺進一筆不小的收入？英國一名精打細算的女子公開自己的「零門檻副業帳本」，，沒有專業技能、沒有創業資本，甚至在忙著搬家與度假之餘，仍在1個月內悄悄進帳超過1200英鎊（約新台幣5.2萬元）。看似零碎、毫不起眼的日常行為，被她拼湊成穩定收入。

來自英國的Natalie近日在社群平台上公開自己的副業收入來源，方法簡單到「幾乎人人都能複製」。Natalie〉在影片中表示「又一個副業滿檔的月份，我真的很開心，這個月又賺超過1000英鎊（約新台幣4.3萬元）。這個月我其實超忙，搬家、度假、工作也很滿，沒有投入太多時間在副業上，但7月我們再重新衝一波。」

她首先透露，透過App「Rover」賺進了363.21英鎊（約新台幣1萬5633元）。這款平台可媒合需要遛狗或寄養寵物的飼主，讓她靠照顧與遛狗就有穩定收入。此外，她也透過「WeWard」App多賺了80英鎊（約新台幣3443元），這款App只要走路就能把步數換成現金獎勵或品牌折扣。由於她本來就因遛狗而大量步行，使用這款App幾乎是「順便賺錢」。

Natalie也從事二手轉賣，將家中舊物放上eBay與Vinted販售，額外進帳38.89英鎊（約新台幣1674元）。不只如此，她還靠「CashBank」現金回饋App，在6月「被付錢逛街」，拿回317.71英鎊（約新台幣1萬3674元）。她接著補充，填寫線上問卷讓她賺進74.43英鎊（約新台幣3203元），擔任「神秘顧客」則又多拿了60.9英鎊（約新台幣2621元）。最後，加上銀行存款利息8.56英鎊（約新台幣368元），Natalie單月的額外收入總計來到1243.7英鎊（約新台幣5萬3529元）。

這段影片在她的TikTok帳號上爆紅，許多網友留言感謝她分享賺錢方法。有網友寫道「真希望早點知道那個走路App，我這週5天就走了12萬步。」另一人留言「太強了，女孩！」也有人說「你真的太猛了。」還有人感嘆「昨天走了22.3英里，早知道就先裝那個App了。」也有網友好奇詢問「你是怎麼開始做神秘客的？」

在另一支影片中，Natalie透露，遛狗是她最喜歡的副業。她開心表示「我超愛狗、超愛動物，現在所有空閒時間都在陪別人的狗和貓，真的太棒了，而且還能拿錢」、「我整個人都嗨翻了。」

