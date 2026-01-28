台灣高鐵N700ST首部新車8月抵台 今年運量拚再創新高

台灣高鐵（2633）公司舉行被喻為「N700ST台灣的新家」—高雄左營「第二車輛檢修廠」上樑典禮，台灣高鐵董事長史哲表示，新世代N700ST首部新車預計8月運抵台灣，12組700ST全數上線後，屆時尖峰時段運能將提升25%。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣高鐵（2633）舉行被喻為「N700ST台灣的新家」—高雄左營「第二車輛檢修廠」上樑典禮，台灣高鐵董事長史哲表示，新世代N700ST首部新車預計8月運抵台灣，12組700ST全數上線後，屆時尖峰時段運能將提升25%。

史哲表示，台灣高鐵通車營運已滿19年，累計運量超過9.8億人次，是串連台灣南北、均衡城鄉的「動脈」，明年台灣高鐵通車將滿20周年，台灣高鐵積極引進新世代列車N700ST，總計採購12組。

第一組N700ST列車預計今年8月運抵台灣、2027年下半年開始投入營運服務，預估12組N700ST全數上線後，尖峰時段運能將提升25%，隨著車隊持續擴大，將靈活規劃多元停靠模式，增加北高直達車車次，有效分流短、中、長程旅客，提升服務品質。

左營基地「第二車輛檢修廠」預計2027年12月完工，未來除可做為N700ST及700T 二種列車駐車空間外，並可執行全車隊列車所需之日檢、月檢與車輛清洗作業，維修能量將從現行約38組提升至47組，最大駐車組數則由現行44組擴增至50組，滿足未來車隊規模擴增所增加之維修及駐車需求。

台灣高鐵去年下半年運量逐漸增加，尤其第4季在年底商務、返鄉旅客的傳統旅運需求高峰，以及國內各地舉辦演唱會、節慶活動之帶動下，10至12月單月之旅客人數均超過700萬人次，12月更是高鐵通車營運以來的單月新高，達740.8萬人次。

史哲表示，疫情前高鐵日均運量約15萬人次，現在日均運量已成長至22.5萬人次，相較2024年每天多出1.1萬人，2025年高鐵全年載運人次再創新高，首度突破8000萬，達8207萬人次，年增4.9%。

