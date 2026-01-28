Uber宣布加入好孕2U專車計畫！前200名最高單趟折抵300元

Uber今（28）日宣布加入「好孕2U專車計畫」，透過平台科技與合作車隊，擴大孕期婦女與育兒家庭的專屬乘車服務運能，提升整體出行的便利性與安全性。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕Uber今（28）日宣布加入「好孕2U專車計畫」，透過平台科技與合作車隊，擴大孕期婦女與育兒家庭的專屬乘車服務運能。成功申請好孕2U補助的台北市孕婦，未來可在Uber營運的全台16個城市使用相關服務，滿足日常通勤與跨縣市移動需求，從產檢期間到預產期後6個月內，皆能透過平台，安心完成每一趟行程。

依規劃，自今年3月3日起，完成《臺北市好孕2U專車補助申請》的孕婦，可於「台北通App」中，將好孕2U電子乘車金以1:1兌換為Uber乘車券，並直接於Uber App使用。每次限兌換一張，每張面額為新台幣250元（不含取消費折抵）。

透過Uber平台，孕媽咪可依需求選擇多元乘車方案，包括配備0至7歲專業兒童安全座椅的「寶寶優步」、適合家庭出遊的「加大六人座優步」，以及零排放的「純電舒適優步」。其中，「寶寶優步」僅由合作車隊中高評分的職業駕駛提供，並須完成專屬兒童安全座椅訓練。

針對孕期婦女與育兒家庭高度重視的行車安全，Uber同步強化App內建的安全科技功能。乘車前，孕媽咪可透過「安全偏好設定」，啟用包含「RideCheck™」異常行程偵測、行程錄音、行程分享，以及「110緊急援助」等功能，確保行程路線與狀態透明，讓親友即時掌握動態。

Uber也於合作期間推出限量加碼優惠，自3月3日服務上線後，前200名符合《臺北市好孕2U專車補助辦法》資格，並使用Uber App乘車券完成好孕專車行程的孕媽咪，可獲得總價值新台幣1,000元的乘車優惠（20張、每張50元，使用期限6個月）。搭乘時，孕媽咪除可使用市府提供的單趟250元乘車券，亦可再搭配一張50元Uber乘車優惠序號，單趟最高折抵金額提升至300元。

