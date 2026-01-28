不只半導體！胡采蘋挺傳產：台美關稅協定是翻身關鍵

台灣機械工業同業公會理事長莊大立。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓國會遲未通過與美貿易協定，美國總統川普威脅擬將韓國輸美稅率從15％提高至25％。對此，財經網紅胡采蘋疾呼，「百萬傳產員工站出來，台中彰化小老闆站出來，立法院不要再政黨惡鬥，民眾真的受夠了，我們要終結不平等關稅，我們要公平貿易，台灣傳產也要贏！」

胡采蘋今於臉書粉專「Emmy追劇時間」發文提及，「機械工業公會理事長莊大立：關稅15％就是台灣變相的談了一個 自由貿易協定（FTA）」。

胡采蘋直言，「是吧，產業的人都知道這就等於是FTA，財經網美第一時間就做好影片告訴大家了，台灣傳統產業長期處在不平等關稅之下，尤其是2012年美韓自貿協定KORUS之後，我們根本就是被韓廠壓著打，出口美國關稅差額2％至9％」。

「手腳綁住跟人家打，台灣都沒有輸了，更何況是手腳放開？」傳產的大家站出來，為台灣爭取最好的關稅地位，不要再被這些權貴踩了，這些人台股都3萬點了還在那邊說「台灣經濟只有半導體，其他產業都很慘，台灣經濟根本不好」，這些人心裡如果真的有其他產業，就應該站出來支持台美關稅協定，立法院應該最優先排審台美關稅協定。

胡采蘋直指，傳產老闆們都站出來為自己發聲，台中、彰化小老闆站出來，叫那些只會去北京跪拜、一心想引進中國低價品害死台灣產業的權貴們睜開眼睛看看，不要每次都拿傳產來踩台灣、說台灣很爛，到了可以翻身的時候又不幫傳產，我們就是要跟日本、韓國、歐盟一樣，站在15%的平等貿易線上，終結13年的不平等關稅地位。

胡采蘋補充，「反對跪拜北京、反對引進中國低價商品，台灣人要公平貿易，台灣人要站在平等的關稅起跑線上前進美國市場，台灣人做得到！」

網友看到貼文後相繼留言，有人說「這是真的啊～我是台中工具機產業傳產～」、「手腳只會被藍白黨綁住」、「沒用的，這已經不是裝睡的問題」。

