SK海力士傳獲得輝達3分之2 HBM4供貨量 股價聞訊漲逾6％

〔財經頻道／綜合報導〕南韓晶片巨頭SK海力士（SK Hynix）傳出拿到了輝達（NVIDIA）第6代高頻寬記憶體「HBM4」3分之2的供應量。

《韓聯社》報導，輝達計畫將下一代人工智慧平台Vera Rubin所需的HBM4中約3分之2分配給SK海力士。業內人士指出，此意味著SK海力士在輝達HBM4需求中的供貨比例接近70%。

根據市場調研機構CounterPoint Research去年底預測，2026年全球HBM4市佔率方面，SK海力士占54%，三星電子占28%，美光科技占18%。部分分析人士指出，隨著HBM4需求持續增長，SK海力士在輝達HBM4供應中的比例有望突破70%。

報導指出，自去年9月建立HBM4量產體系以來，SK海力士已向輝達提供大量樣品，並順利完成最終檢驗，目前已進入正式量產準備階段。

消息一出，SK海力士28日盤中股價一度大漲6.75%，最高觸及85萬4000韓圜，截至台北時間早上11點52分左右，SK海力士股價暫報82萬8000韓圜，漲幅3.5%。

