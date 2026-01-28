美元重挫、台股創高雙助攻！新台幣盤中勁揚1.79角至31.292元

美元重挫、台股創高雙助攻，新台幣盤中勁升至31.292元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕聯準會（Fed）利率決策公布前夕，美元指數急跌至近4年低點，非美貨幣全面走升；同時台股續創新高、外資熱錢回流，新台幣兌美元匯率早盤強勢升破31.3元，最高觸及31.292元，大升1.79角。中午暫時收在31.322元，升值1.48角，台北外匯經紀公司成交量10.3億美元，為近期難得少見的大量。

台股漲不停，今早在台積電盤中衝上1800元天價帶動下，大盤指數截至目前大漲逾300點，持續改寫歷史新高紀錄。

外資回補、熱錢流入也推升新台幣匯價連日狂飆，本週以來持續升破31.5元關卡、今日盤中又突破31.3元價位，升勢猛烈。

主要亞幣表現在美元重挫下亦同步走強。其中，日圓兌美元早盤最高來到152.15，創近3個月新高；離岸人民幣續創波段高點；連近日相對疲弱的韓元也強彈至1個月高點。

匯銀人士指出，新台幣此波升值除與國際匯市連動外，亦受惠於台股年底作帳行情、資金簇擁，外資被迫回補，加上出口商年底台幣需求升溫，多重利多支撐升勢。不過，央行並不樂見台幣形成過強的單向升值預期，尾盤是否加大調節力道，能否順利收在31.3元價位，仍有待觀察。

