黃金存摺衝上5300元新高 台銀最新預測出爐

國際金價延續強勁漲勢，台灣銀行黃金存摺今早衝破每公克5300元，再創新高。（彭博資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕國際金價延續強勁漲勢，連3日站穩每盎司5000美元以上，台灣銀行黃金存摺今早衝破每公克5300元。台銀貴金屬部經理楊天立上午在立法院財政委員會表示，金價上漲主因為避險需求，市場認為還會向上，但短期上漲幅度大，投資人須留意風險。根據台銀公布的歷史營業時間黃金存摺牌價，今天上午11點10分，黃金存摺賣出價格達5305元，刷新歷史新高。

立法院財政委員會今天邀請財政部長、公股銀行董事長及總經理備詢。國民黨立委羅明才詢問台銀黃金存摺開戶情形。台灣金控總經理施瑪莉表示，目前全台黃金存摺開戶數超過500萬戶，其中台銀超過75萬戶，她曾在2013年以前開戶，當時購買價格為每公克1270元，但在1600元左右賣掉，「所以今天很扼腕」，因為今天台銀黃金存摺賣出價超過5200元。

對於未來金價走勢，楊天立表示，目前全世界對金價都非常看好，主要是避險需求，尤其以貴金屬來說，黃金及白銀過去曾被當做貨幣使用，因此當市場風險意識升高，會有些資金尋求避風港，來到黃金及白銀等貴金屬。基本上，目前各界看待金價走勢都認為會繼續往上，但因短期上漲幅度大，須留意風險。

