說好的「工廠復甦」呢？外媒打臉川普 「2大製造業」已撤離美國

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普曾高調宣稱，關稅政策將讓美國工廠與就業機會「迅速復甦」，但最新數據卻呈現完全相反的景象。外媒引述官方與學者分析指出，美國製造業就業人數不增反減，其中紡織與成衣等兩大產業更早已大規模撤離，美國本土幾乎無廠可回。

據報導，川普在2025年1月正式重返白宮，隔月就傳出新增1萬個製造業工作，並強調拜登政府任內最後一年流失超過10萬個相關職位，當時白宮官網甚至高喊「製造業正在強勢回歸」。但自同一年5月起，美國製造業就業人數再度下滑、且一路走低。

數據顯示，自2025年4月川普宣布關稅政策以來，美國製造業已流失約7.2萬個工作，光是12月就減少了8000人，顯示此波回溫很快就破功。

據報導，哈佛甘迺迪學院都市政策教授、經濟學者漢森（Gordon Hanson）指出，製造業就業下滑並非一夕之間的結果，而是早在川普重返執政前就已形成的長期趨勢。因此，川普去年戳的關稅政策顯然沒有帶來任何幫助。

他分析，自1979年以來，美國已流失數百萬個製造業職位，主因包括自動化、中國貿易衝擊，以及美國本身未能有效重建製造競爭力。早已外移的產業，例如紡織與成衣製造已不存在了，即便有政策刺激，也缺乏現成工廠與產能可以快速回流、擴產與招工。

漢森指稱，關稅並非萬靈丹，雖然提高進口成本能在一定程度上減少外國競爭，但同時也推高了美國製造商的生產成本。以電動車產業為例，美國車廠高度依賴含有稀土元素的海外電池零組件，許多關鍵零件根本不在美國生產，關稅反而成為內部成本壓力。

事實上，製造業並非唯一美國就業疲弱的領域，因為整體就業成長本就乏力，2025年的新增工作主要集中在醫療照護與社會服務等服務業，而非傳統製造。

另一個關鍵問題，在於關稅政策本身帶來的高度不確定性。經濟政策研究中心資深經濟學家貝克（Dean Baker）指出，關稅數字與對象反覆變動，讓企業難以做出長期投資與招募決策，如果只是固定10%或15%，大家可能都會說不好，但至少能預期；現在最大的問題是完全沒有確定性。

例如，川普曾因格陵蘭議題對多個歐洲國家祭出關稅威脅，但短短數日內又撤回，為金融市場與企業決策帶來高度波動。企業在看不清政策方向下，往往選擇延後投資、暫停擴編。貝克直言，目前「完全沒有證據顯示製造業工作真的因關稅而強勢回歸」。

即便不談川普，製造業復興本身就極其困難。彼德森國際經濟研究所資深研究員、哈佛學者勞倫斯（Robert Lawrence）指出，在所有已開發國家，製造業就業在發展到一定階段後，必然長期下降，「這與是否有貿易逆差或順差無關」。

消費者省下來的商品支出，最終會轉向服務業，而這正是美國的現況。

