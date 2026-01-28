無畏美國關稅擾動 桃園去年民間投資達2640億元成長近15％

桃園市長張善政28日主持市政會議，公布桃園去年民間投資總金額達2640億元，較前1年成長了14.47%。（記者鄭淑婷攝）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市長張善政今（28）日主持市政會議，公布桃園去年民間投資總金額達2640億元，較前1年成長了14.47%，其中包含市府協助推動的40件投資案、金額約2190億元。

張善政表示，去年受到美國關稅政策擾動，全球都面臨關稅與供應鏈調整挑戰，市府團隊努力招商，協助企業投資桃園，繳出相當亮眼的成績單，受到關稅影響幅度小，若是把時間拉長來看，桃園投資成長的趨勢更加明顯，自經濟部2019年推動投資台灣3大方案以來，累計企業已在桃園投資超過5200億元，約占全國投資總額的2成，不只是六都第一，更是全國首位，顯示企業對桃園整體環境、發展方向的信心。

請繼續往下閱讀...

張善政表示，推動產業發展不能只看亮眼的投資數字，更要解決企業最實際的問題，其中一個關鍵就是用地，市府將持續推進產業園區的規劃與開發，也辦理多處既有園區的擴大與調整，提高土地使用效率，並透過跨局處解決相關問題，包括經發局爭取產業投資，各局處介入協調用地取得，畢竟產業競爭不等人，該做的事就要勇敢推動，桃園的產業才能持續向前。

除了基礎建設，這兩年市府透過智慧產業學院協助中小企業轉型，同時投入教育領域如科普與AI啟蒙教育，讓孩子有更多元的選擇與開闊的視野，打造桃園未來的競爭力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法