廚房必備神器！好市多「這款」商品 網讚：可用20年

廚房必備神器！好市多保鮮膜，網讚可用20年。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）以物美價廉聞名，深受消費者喜愛，不少家庭都會到好市多採買大包裝的產品，但有些大包裝商品如果囤貨，反而可能會因為保存不當而變質，導致浪費，可能列為不值得買清單上，不過，美媒表示，有1款產品是你必買，那就是廚房必備品保鮮膜，它不僅物超所值，且適用於冰箱、冷凍室和微波爐，完全是餐廳級別，更有顧客在網上分享，它的壽命超長，可用20年。

《chowhound》報導，Kirkland Signature Stretch-Tite保鮮膜足足有3000平方英尺，這意味著你很長一段時間都不用擔心用完。它幾乎可以粘附在任何類型的材料上，從金屬到玻璃都適用。

此外，它適用於冰箱、冷凍室和微波爐，而且不含雙酚A和鄰苯二甲酸酯。但它真正的優點或許在於其超長的使用壽命。

1位Reddit用戶表示，他最初是從大學食堂拿了1包保鮮膜（這表明它具有餐廳級別的耐用性），並寫道，我時不時會用一些，至少每週1次，有時甚至好幾次，需要的時候就用……直到今天，最後一點也用完了，據稱，這包保鮮膜已經用了17年，另1位用戶也證實了這一點，他說他20年前買的保鮮膜現在還剩下一些。

不過，這款保鮮膜有1個缺點：有人抱怨說，保鮮膜的紙盒和鋸齒狀邊緣很難使用。儘管包裝設計略顯粗糙，但人們仍然認為它物有所值。如果您不需要3000平方英尺的保鮮膜，Costco還出售750平方英尺的小包裝，可以節省您食品儲藏室的空間，不過，750平方英尺的保鮮膜價格略高，售價為15美元（約新台幣470元），而3000平方英尺的保鮮膜售價20美元（約新台幣626元），如果您可以以20美元的價格買到足夠使用20年的保鮮膜，那麼這個價格確實很難找到比它更划算的了。

