焦點股》緯創：五哥旺年會壓軸 買盤滾量卡位

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達（2382）、英業達（2356）、仁寶（2324）、和碩（4938）2026年旺年會相繼落幕，緯創（3231）旺年會預計在2月6日（週五）壓軸登場，美系外資預估該公司今年每股稅後盈餘（EPS）上看10.72元至13.32元，相較2025年的9.04元成長13.86%至47.34%，帶動買盤提前逢低卡位，早盤一度上漲近2.5%，截至上午10時45分暫報平盤價134.5元，成交量2萬張。

回顧緯創2025全年自結財務數字，由於集團多地產能佈局發揮綜效，加上市場需求有增無減，帶動AI伺服器出貨力道強勁，年度合併營收2.187兆元、年增108.48%，稅後淨利為274.01億元，較2024年成長57.47%，每股稅後盈餘（EPS）9.04元，較2024年成長47.95%，三項獲利數據皆創歷年同期新高紀錄。

緯創受惠於旗下產能滿載，新、舊客戶持續包下新開產線，集團因應未來業務成長需求，以及海外業務發展與策略規劃需要，本月已更新資本支出計畫，針對新竹廠區建築物改良及機器設備投資上限再度上修，同步規劃美國子公司WUS德州廠新增廠房與設備，投資額合計逾百億元規模，市場期待管理層將於下週旺年會進一步談論AI業務發展。

