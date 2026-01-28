桃市都委會通過機捷A20、21整開案 開發逾1500平方公尺者需捐建「可負擔宅」

桃市都委會27日審議通過機捷A20、A21整開區案，桃園市首波可負擔宅將落腳於此，圖為A20整開區。（都發局提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市可負擔住宅出售及管理自治條例力拼今年完成法制程序，首波可負擔宅將落腳機場捷運A20及A21整體開發區，市長張善政今（28）日表示，桃園市都市計畫委員會昨已審議通過機捷A20、A21整開區案，未來開發區內建築基地達一定規模者須捐建可負擔宅，並由市府住都中心負責銷售，讓年輕人買得起房。

張善政表示，桃園市都委會審議通過機捷A20、A21整開案，其中針對土地使用規範，在建築法規的大架構底下，只要開發面積達一定規模（1500平方公尺以上），基準容積可放寬20%，條件是建商必須回饋一定比例住宅供市府做可負擔宅，並賣給符合資格的年輕朋友，而市府透過與建商合作及都市發展法規，在公權力允許之下把誘因提高，讓建商在享受誘因的同時也能回饋，因此可負擔宅政策不會對市府財政造成壓力，若能推動成功將是住宅正義非常重要的里程碑，對桃園甚至全國都將受益。他也強調，建商回饋的住宅涵蓋在建案裡頭，品質也會與建案其他住宅一樣，市府亦會在建築審議機制中審查其住宅品質。

請繼續往下閱讀...

張善政表示，A20、A21整開區是桃園落實TOD+發展理念的首波案例，正在辦理公展的中壢體育園區整開案，以及捷運綠線G12、G13、G14站、鐵路地下化各站周邊都市計畫等，未來都將納入捐建可負擔住宅的規範，市府也將持續完備法制面相關工作，目前可負擔住宅自治條例已進入市府法規審查程序，針對開發商捐建原則、定價原則、買賣機制、承購資格及產權控管機制進行規範，預計於今年上半年送進議會，爭取不分黨派議員的支持，並持續拜會中央各部會爭取支持，希望條例送進中央後能加速審查。

都發局進一步說明，機捷A20、A21整開區推動可負擔住宅，未來區域內建築基地開發面積達1500平方公尺以上者須強制捐建住宅給市府，即可負擔宅房源，房型大小設定在23坪到35坪，包含土地與公共設施持分，並配置1汽車及1機車停車位，與市售建案條件一致。

都發局表示，開發商提供的房源需經過都市設計審議，規範房源座落大樓的樓層、室內規格等條件，確保捐建住宅品質與居住機能，為回應開發商的捐建機制，市府給予提升基準容積至1.2倍誘因。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法