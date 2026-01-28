震撼彈！亞馬遜宣布除加州外關閉所有無人、生鮮商店

亞馬遜宣布除了加州門市之外，將關閉美國全部的無人商店、生鮮商店。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕全球電商龍頭亞馬遜27日宣布，除了加州門市之外，將關閉美國全部的無人商店（Amazon Go）和生鮮商店（Amazon Fresh），結束了2018年在華盛頓州西雅圖推出無人商店所引領的新時代風潮。

據《NBC 7 San Diego》報導，亞馬遜目前經營57間Amazon Fresh、15間Amazon Go，加州之外的店面僅經營到2月1日，至於加州門市則是遵照州府規定繼續營業，但也只是開得「更久（longer）」，亞馬遜並未說明加州店鋪還能維持多久。

亞馬遜表示，部分地區的消費者仍可以選擇網購Amazon Fresh商品，公司未來將注重在日常用品配送業務、主攻富人階層的Whole Foods Market超市，並規畫開設「超大型」零售店，整合了亞馬遜生鮮、家居用品和一般商品。

亞馬遜無人店當年所推出的「拿了就走（just walk out）」創新技術，讓消費者可以在貨架上拿取商品後直接離開，目前已在5個國家的360多間第三方商店應用。

