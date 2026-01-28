傳賣光白銀買比特幣？羅伯特清崎親上火線澄清

傳賣光白銀買比特幣？羅伯特清崎（圖右）澄清，相關說法並不屬實。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）今（28日）稍早在社交平台X發文，針對市場上流傳他「賣掉所有白銀、轉而加碼比特幣」公開澄清，強調相關說法並不屬實。

羅伯特清崎表示，他日前出席於加拿大舉行的「溫哥華資源投資者大會（Vancouver Resource Investor Conference，VRIC）」，該活動聚焦於黃金、白銀等貴金屬與資源投資，吸引眾多重視金融教育的投資人參與。會議期間，他聽聞市場傳出他已出售全部白銀的消息，因此特別發文說明實際情況。

羅伯特清崎表示，為了購買新房子，他確實曾出售部分比特幣，之後也賣出部分黃金，但他從未賣掉任何白銀。他坦言，回顧當時決定，賣出黃金與比特幣是「一個很大的錯誤」，並慶幸自己至少保留了白銀部位。

羅伯特清崎進一步說明其長期投資邏輯，表示自己傾向透過舉債購買能產生正現金流的投資型房地產，再利用現金流持續加碼黃金、白銀，以及加密貨幣如比特幣與以太幣。在這樣的策略下，他認為並沒有出售白銀的理由。

羅伯特清崎也再次重申其一貫的觀點，認為在當前環境下，將「假美元」轉換為實體資產與加密資產，是值得考慮的選擇。他呼籲投資人審慎看待貨幣價值，並強調黃金、白銀及主要加密貨幣在其資產配置中的重要性。

