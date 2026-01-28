台積電全面停工全球都完蛋！上兆美元背後沉重代價曝光

台積電（2330）作為全球晶圓代工龍頭，這種無與倫比的製造能力，使其成為全球經濟中不可取代的典範。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（2330）作為全球晶圓代工龍頭，這種無與倫比的製造能力，使其成為全球經濟中不可取代的典範。但這種「低調的主宰地位」卻成為全球最關鍵、也最危險的單一風險，外媒報導探討在台海緊張局勢升溫之際，美國、日本與歐洲如何掀起一場降低半導體供應鏈風險的全球競逐，以及複製台積電成功模式所面臨的挑戰。

《WebProNews》報導指出，全球超過90%的最先進邏輯晶片，都來自台積電，而台積電的製造廠主要集中在台灣新竹、台南等西部地區，但中國長期宣稱，台灣是其領土一部分，這讓從華盛頓到東京，企業董事會與軍事決策圈都開始重新計算風險。

報導直指，核心問題已不再是台積電的技術實力，而是：一旦台積電中斷運作，全球經濟是否承受？因此，一場動輒數兆美元、試圖為這條站在地緣政治刀鋒上的供應鏈「去風險化」的行動，正在全球展開。

長期以來，外界認為台灣在全球半導體供應鏈的關鍵角色，形成所謂「矽盾」（Silicon Shield），成為嚇阻中國動武的重要因素，華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）分析，這種高度相互依賴被視為一種強大的嚇阻力量。

但如今，愈來愈多戰略專家擔憂，中國對台灣晶片的依賴，以及對掌控全球最關鍵科技資源的渴望，反而可能讓「奪取台積電」成為主要目標，而非嚇阻因素。

彭博經濟研究（Bloomberg Economics）曾估算，若台灣爆發戰爭，全球經濟可能承受約10兆美元的損失，相當於全球GDP的約10%。這個數字遠超過COVID-19疫情與2008年金融危機，凸顯全球數位基礎建設與台積電晶圓廠「持續、不間斷運作」之間的高度綁定。

而台積電的成功，正如《路透》報導，其受惠AI晶片需求暴增、第1季獲利優於預期，反而進一步拉高了這場風險博弈的賭注。台積電前董事長劉德音曾直言，一旦發生入侵，公司的晶圓廠將會「無法運作」。

這並非威脅破壞，而是對現實的陳述。先進晶圓廠仰賴與全球供應商即時連線的龐大網絡，包括來自歐洲ASML等企業的特殊化學品、軟體與設備。更重要的是，它依賴台灣境內數以千計高度專業工程師，與技術人員所累積的制度性知識，這種人力資本，無法打包運走。

面對這種現實，美國啟動數十年來最重要的產業政策。《晶片與科學法案》提供超過520億美元補助，吸引台積電等企業在美國設廠。台積電雖回應了這項號召，然而，該計畫也成為「製造業回流」困難重重的經典案例。

《華爾街日報》指出，亞利桑那廠區面臨工程延宕、成本暴增，以及台灣管理文化與美國勞工之間的嚴重磨合問題。

美國並非唯一追求半導體自主的國家。日本也以驚人的速度與效率，成功爭取台積電在熊本設廠；歐盟也不落人後，推出《歐洲晶片法案》，目標2030年前將其全球市占率翻倍。

這場全球競逐正在重塑競爭格局，雖然這種多元化最終將提升供應鏈韌性，但過程緩慢且成本極其高昂，新設晶圓廠要達到台積電本土的規模與效率，仍需多年時間。

地緣政治的不確定性，也為台積電的主要競爭對手，三星（Samsung）、英特爾（Intel）創造關鍵機會。兩家公司正積極向輝達、蘋果等晶片設計巨頭推銷其代工服務，強調「地理多元化」已成為戰略必需。

報導表示，儘管台積電在多數領域仍具明顯技術優勢，但其地理風險正迫使最大客戶至少開始評估並驗證其他代工選項，若地緣政治緊張持續或惡化，這股趨勢恐將逐步侵蝕台積電市占。

報導指出，面對新時代，台積電採取了謹慎而精密的策略。一方面配合全球分散布局，在美國、日本設廠，並規劃於德國興建新廠，以安撫關鍵客戶與各國政府；另一方面，則刻意將最先進的研發與2奈米及以下世代製程牢牢留在台灣，這種「N-1 策略」確保合作夥伴能取得先進製造能力，但真正的先進技術仍掌握在台灣國內。

打造一條具全球韌性的半導體供應鏈，工程已然啟動，但前路漫長且代價高昂。《金融時報》指出，特別是在技術人員與工程師方面的人才缺口，仍是可能動搖西方雄心的關鍵瓶頸。

而報導總結，在可預見的未來，全球科技進步與經濟穩定，仍將與台灣晶圓廠能否持續、和平運作緊密相連，但那個關於台積電安全的「兆美元問題」，至今仍沒有答案。

