台積電第1名！全球非美科技公司排行 台灣有「這麼多」公司上榜

Analytics Insight報導盤點全球50大非美國科技企業，台積電為第1名。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕全球科技版圖早已不再只侷限於矽谷，亞洲、歐洲以及其他地區的創新科技巨擘，正持續推動數位轉型浪潮。Analytics Insight報導盤點全球50大非美國科技企業，解析這些正在顛覆各行各業的關鍵力量，其中，台積電為第1名。

Analytics Insight指出，從台灣的半導體龍頭，到歐洲的軟體領導企業，再到亞洲的消費性電子製造商，這些公司正在形塑運算、連結性與消費性電子的未來樣貌。

請繼續往下閱讀...

報導首先點名台積電，指出台積電總部位於台灣新竹，是全球半導體產業中最具代表性、也是規模最大的專業晶圓代工廠，長期居於領先地位。其持續透過先進製程技術與設計支援解決方案推動創新發展。

台積電的營運橫跨全球，建立起涵蓋客戶與合作夥伴的完整生態系，核心關注領域包括永續製造實踐、卓越的技術能力，以及負責任的企業經營，以推動半導體產業的長遠發展與未來發展。

2至5名分別為騰訊（Tencent）、三星（Samsung）、阿里巴（Alibaba）、ASML；6至10名則為思愛普（SAP SE）、SK海力士（SK Hynix）、Shopify、廣達電腦、Sony。

11至15名分別為施耐德電機（Schneider Electric）、小米（Xiaomi）、Spotify、鴻海、MercadoLibre。

在這50名榜單中，台灣10間企業上榜，分別為台積電（第1名）、廣達電腦（第9名）、鴻海（第15名）、佳世達（第16名）、台達電（第22名）、和碩（第24名）、宏碁（第29名）、華碩（第30名）、聯發科（第32名）、日月光（第39名）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法