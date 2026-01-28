自由電子報
增加弱勢在職勞工職場競爭力 桃園勞動局補助進修學分費最高1萬500元

2026/01/28 10:20

桃園市政府勞動局提供弱勢在職勞工進修學分費補助，即日起開放申請。（桃園市政府提供）桃園市政府勞動局提供弱勢在職勞工進修學分費補助，即日起開放申請。（桃園市政府提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府勞動局提供弱勢在職勞工進修學分費補助，額度為每人最高補助3學分、1萬500元，每學分以3500元為上限、所修學分費未達3500元則依實際費用補助，以鼓勵勞工重返校園取得學位來增加職場競爭力。

市府2017年開辦補助弱勢勞工在職進修學分費計畫，到去年度為止，已補助1947人次，勞動局表示，設籍或工作地點在桃園市的在職勞工，符合弱勢勞工如獨力負擔家計者、中高齡者、身心障礙者、原住民、低收入戶或中低收入戶中有工作能力、二度就業婦女、因故辦理休學致未完成專科以上學業等其中1項條件，就能提出申請。

今年度的補助額度，為每位弱勢在職勞工最高補助3學分、1萬500元，符合補助資格的在職勞工，從去年12月1日起到今年11月30日止，取得國內大專院校學士學位、碩士學位、副學士學位、推廣教育學分班的學分證明，就能檢附身分資格證明文件、在職證明、繳費證明、學分證明等資料，即日起到12月10日向勞動局提出申請。

