黃金沒有極限！又破紀錄了 「這貴金屬」也大暴漲

〔財經頻道／綜合報導〕週二（27日）黃金價格跳漲逾3%，延續破紀錄漲勢，反映持續的經濟和地緣政治不確定性，同時，白銀單日也大漲7.7%。

黃金現貨價觸及歷史新高，報每盎司5181.84美元。

2月交割的黃金期貨變動不大，報每盎司5082.60美元。

黃金正在延續去年破紀錄的漲勢，今年以來急升逾18%，主因是地緣政治和經濟不確定性上升、美國降息預期，以及全球央行在去美元化趨勢下增加購買力道等多種因素。

美國銀行金屬研究主管維德默（Michael Widmer）說：「漲勢通常會因為當初吸引人們進入黃金市場的驅動因素消散而結束，但事實上並非如此。」

美國總統川普周一宣布計劃提高對南韓進口商品徵收的關稅，加上美國政府在1月30日撥款截止日期前面臨部分停擺的風險，升高市場擔憂。

市場關注聯準會（Fed）於週二開始、為期兩天的政策會議，儘管普遍預期利率將保持不變，但在Fed獨立性令人擔憂的情況下，主席鮑爾週三的會後記者會受關注。

與此同時，德意志銀行（Deutsche Bank）和法國興業銀行（Societe Generale）目前預測金價將在今年年底達到每盎司6000美元。

其他貴金屬交易

現貨白銀跳漲7.7%，報每盎司111.84美元，週一盤中曾創下每盎司117.69美元的歷史新高。

現貨鉑金下跌5.1%，報每盎司2616.05美元，前日曾觸及2918.80美元歷史紀錄。

現貨鈀金下跌3.2%，報每盎司1919.08美元。

白銀繼去年交出146%的漲幅後，今年迄今為止已經急升超過50%。花旗銀行（Citigroup）將短期銀價預測從之前的每盎司100美元，上修至150美元。

維德默說：「前方會有大量的波動，（銀價）大幅拉回的風險存在。」不過他認為，強勁的基本面和ETF資金流入，將有助於維持170美元的目標價。

