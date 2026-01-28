台股開盤》台積電發爐登1800元、指數32646點 雙雙再創新猷

台積電發爐登1800元、指數32646點，雙雙再創新猷。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美科技股延續漲勢，週二標普，冉寫新高，而台積電ADR亦漲1.69％，台股週三在晶圓雙雄走揚，指數開盤漲63.84點，以32381.76點開出，在台積電股價來到1800元再創新高，帶動記憶體、面板、矽智財、IC設計、AI等熱門電子股齊樂，加上金融與傳產也普遍走揚下，指數開高走高，漲逾300點，來到32646點，再刷新紀錄。

美科技股延續26日漲勢，週二微軟上漲2.19%、亞馬遜上漲2.63%、輝達小漲1.10%、蘋果小漲1.12%；台積電ADR上漲1.69%，收在338.34美元。在科技股帶動下，那斯達克指數觸及去年10月下旬以來新高水準，標普則是略微超過先前高點，改寫歷史新高。

標普500指數上漲28.37點或0.41%，收6978.60點。

道瓊工業指數下跌408.99點或0.83%，收49003.41點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲215.74點或0.91%，收23817.10點。

費城半導體指數上漲190.14點或2.40%，收8117.18點。

