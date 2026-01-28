馬斯克涉足政治 特斯拉品牌價值蒸發154億美元

特斯拉執行長馬斯克。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕根據市場研究和諮詢公司Brand Finance的數據，特斯拉（Tesla）的品牌價值在2025年損失154億美元（約新台幣4829.44億元），約36％，這將是這家電動車大廠品牌價值連續第3年出現下滑，而執行長馬斯克（Elon Musk）過度參與政治議題，被認為造成品牌價值下滑一大原因。

《CNBC》報導，根據Brand Finance在2026年的排名，特斯拉的品牌價值目前預估為276.1億美元（約新台幣8648.49億元），這低於2025年初的430億美元（約新台幣1.34兆元）、2024年的583億美元（約新台幣1.82兆元）以及2023年1月達到的662億美元（約新台幣2.07兆元）高峰。

Brand Finance執行長黑格（David Haigh）表示，缺乏創新車款，以及特斯拉電動車與競爭對手相比價格相對較高，這都削弱了品牌價值。除此之外，公司執行長馬斯克「過度干預」政治，以及他對電動車業務缺乏關注也是一大問題。

Brand Finance總監柯魯齊（Lorenzo Coruzzi）稱，過去1年裡，特斯拉在「聲譽、推薦度、信任度和酷炫度」等關鍵指標上的得分大幅下跌，特別是在歐洲和加拿大市場。特斯拉在美國的推薦分數也跌至新低，滿分10分當中僅得4分，這代表消費者不願意向親友推薦特斯拉。這家電動車製造商在美國的推薦分數2023年曾高達8.2分。

去年，大多數市場的消費者對特斯拉品牌的普遍熟悉度有所提升，這是意料之中的結果，因為特斯拉已經不再是一家新創公司，並且一直在各地擴大銷售。

在今年的榜單中，特斯拉的品牌價值在汽車領域當中排名第6，日本汽車大廠豐田（Toyota）以627億美元（約新台幣1.96兆元）的品牌價值拿下該領域榜首，其次排名為賓士（Mercedes-Benz）、BMW、福斯（Volkswagen）和保時捷（Porsche）。

特斯拉品牌價值在過去1年急遽下降再次表明，一般消費者對馬斯克公司的看法，與華爾街的看法截然不同。整體而言，2025年對特斯拉股票來說是「動盪的一年」。年初，特斯拉處於有利的地位，因為馬斯克加入川普政府，負責領導政府效率部（DOGE），該部門旨在大幅縮減聯邦政府規模，並減少支出。

但馬斯克與川普的合作、煽動性的言論以及對歐洲極右翼政治人物的支持，引發了消費者的強烈反彈，這種反彈一直持續到2025年。與此同時，美國取消購買電動車的聯邦稅收抵免，給這家公司帶來了另一個挑戰。

到了下半年，隨著特斯拉推出叫車應用程式，並在德州試行無人計程車服務Robotaxi，幫助特斯拉股價反彈。馬斯克還在9月斥資約10億美元（約新台幣313.6億元）買進特斯拉股票，這也幫助特斯拉股價回升。特斯拉截至2025年底漲約11％，股價在12月中旬創新高。

特斯拉將在週三（28日）收盤後公佈Q4財報和未來1年的計劃，特斯拉先前已透露，單季、全年交貨量皆出現下滑。

