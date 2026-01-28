房價太高賣不掉？12月購屋合約取消率創新高 「解約潮」正擴散美房市

美國房地產經紀公司雷德芬（Redfin）的數據顯示，去年 12 月市場上的房屋賣家比買家多出約 47%。圖為紐約一棟住宅公寓大樓。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕黑天鵝訊號來了？根據美國房地產經紀公司雷德芬（Redfin）的數據，去年 12 月美國共有超過 4 萬筆已簽署的購屋合約遭到取消，占當月所有進入簽約階段房屋的 16.3%，高於 2024 年 12 月的 14.9%。這同時也是雷德芬自 2017 年開始追蹤該項指標以來的最高占比。外媒警告，房市與整體經濟面臨的強勁逆風，正以令人憂心的速度重創房屋銷售表現。

《CNBC》報導，雷德芬經濟研究主管Chen Zhao表示：「高昂的住房成本與庫存上升，使購屋者變得更加挑剔。房屋賣家數量遠超買家，創歷史新高，意味著仍在市場中的買家擁有更多選擇，若買家認為可以找到更好或更負擔得起的房屋，便可能選擇退出交易。」

請繼續往下閱讀...

據雷德芬的另一份獨立報告指出，去年12月市場中的賣方人數約比買方多出 47%，相當於多出 63萬1535 人，這是自 2013 年有紀錄以來最大的差距，且較前一個月增加 7.1 個百分點。

北卡羅來納州羅利市房仲經紀人拉梅奇（Ashley Rummage）參與了最新一期《CNBC》房市調查，她表示：「我稱 2025 年為『賣方之年』，因為有非常多賣家主動聯繫我。他們之所以聯絡我，是因為對經濟充滿恐懼，對現任政府、房貸利率與購房負擔能力感到高度不確定。這些都是今年面臨的重大挑戰。」

從地區來看，亞特蘭大（Atlanta ）去年 12 月的合約取消比例最高，達 22.5%；其次為佛羅里達州傑克遜維爾（Jacksonville）與德州聖安東尼奧（San Antonio），皆為 20.6%；克里夫蘭（Cleveland ）為 20.2%；佛羅里達州坦帕（Tampa）則為 19.4%。合約取消情況最少的地區則包括紐約都會區（New York metropolitan area），以及加州的舊金山（San Francisco）與聖荷西（San Jose）。

全美房地產經紀人協會（NAR）指出，去年12 月的待售房屋成交量實際上較去年 11 月大幅下滑 9%，本就處於偏低水準。在合約取消率居高不下的情況下，今年1 月與 2 月的實際成交量恐怕將相當疲弱。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法