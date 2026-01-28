白銀暴衝沒天花板？花旗上修目標價至150美元 但冷回「這價位」就別想了

花旗認為，白銀或許還沒漲完，但價格到300美元的目標，市場不必過度幻想。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕近期白銀價格暴力飆升，成為今年金融市場最吸睛的行情之一。據報導，花旗集團出具最新報告，順勢調高白銀短期目標價，但卻同時潑一盆冷水，直言白銀衝上每盎司300美元的情境「極不可能」。

花旗指出，過去兩週白銀價格漲勢猛烈，累計暴漲逾30%，遠超過原先設定的0-3個月目標價100美元，而這個目標其實在兩週前才剛從85美元上修。隨著行情持續升溫，花旗已再度調高短期展望至150美元，主要是預期白銀在未來數週仍有顯著上行空間。

但分析師也指出，這場由資金推動的狂潮，雖然尚未結束，但天花板並非毫無邊界。

據報導，花旗全球大宗商品研究主管萊頓表示，花旗已連續數月看多白銀，無論是絕對價格或相對於黃金的表現，短期內仍維持偏多看法。他強調，這波行情並非傳統供需基本面驅動，而是由資金流動主導，形容白銀目前的走勢宛如「加倍版黃金」，甚至是「打了類固醇的黃金」。

花旗預估，目前白銀短期仍有約30%至40%的上漲空間，將0至3個月的目標價上修至每盎司150美元。但這波漲勢可能會持續到白銀在歷史區間中、相對於黃金顯得「明顯偏貴」為止。

從區域來看，花旗認為此輪白銀行情主要由中國買盤領軍，印度以及全球散戶需求也同步推升市場熱度。上海與印度的白銀溢價明顯走高，即便多項傳統偏空訊號浮現，包括白銀ETF持倉下降、Comex期貨部位減少，價格依然未受壓抑，顯示買盤力道仍然強勁。

面對市場過熱，中國主管機關已開始收緊相關措施，包括暫停國內唯一白銀ETF的新申購，以及提高上海期貨交易所的保證金要求。然，花旗認為，這些手段恐怕不足以有效冷卻需求，因為中國散戶投資人高度傾向追逐趨勢，反而可能在價格上行過程中進一步推升市場緊張。

從歷史角度觀察，花旗指出，若金銀比回落至過往低點，白銀價格確實可能合理反映在每盎司160至170美元區間；但若回到1979年、布列敦森林體系解體後的極端低金銀比約14倍，理論上可能對應中高300美元的價格水準。不過，這樣的情境屬於「極不可能發生」的極端假設。

