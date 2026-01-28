美元貶至4年低點 川普直言：美元表現「很好」

美國總統川普。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美元近日狂貶，跌至2022年初以來最低水準，被問到是否認為美元已過度貶值，美國總統川普（Donald Trump）週二（27日）表示，自己對這一走勢感到滿意，直言美元表現「很好」。

綜合外媒報導，由於市場預期聯準會（Fed）將繼續降息、關稅不確定性、政策波動以及財政赤字不斷上升等眾多因素影響下，削弱了投資人對美國經濟穩定的信心，導致美元連日走弱。週二，在愛荷華州被問及是否擔心美元貶值時，川普表示，自己覺得這一走勢「很好」，從美國現在正在做的生意來看，美元的價值、表現很好。

川普的言論進一步加劇了美元的壓力，在此之前，美元已創下自去年關稅政策引發市場暴跌以來的最大跌幅，並加劇了人們對川普政府反覆無常的政策轉向，將導致海外投資人撤離美國的擔憂。

川普發表完相關言論後，衡量美元兌6種主要貨幣強弱的美元指數跌勢加劇，觸及盤中低點95.566，創下2022年2月以來最低。

川普的發言被視為是給交易員「拋售美元」開綠燈，表明政府贊同美元走弱以促進出口。拿騷銀行（Bank of Nassau）首席經濟學家表示，川普引發了「新一輪拋售」，這將導致美元進一步走貶。川普內閣許多成員都希望美元貶值，以提高出口競爭力。不過經濟學家也強調，貨幣貶值固然有利，但若是局勢失控，後果將不堪設想。

多年來，川普對美元的看法搖擺不定，他一方面吹捧強勢美元有助於美方在雙邊談判中保持優勢，另一方面又暢談美元疲軟對製造業的好處。川普去年曾說道，自己喜歡強勢美元，但美元疲軟能讓人賺更多的錢。

川普週二暗示自己可以「操控美元匯率」，並表示，自己可以讓他「像溜溜球一樣漲跌」，但他將此描述為不利的結果，隨後也點名中、日兩國，批評試圖貶值本國貨幣的亞洲經濟體。

川普指出，如果看看中國和日本，過去自己一直與他們拼命鬥爭，因為他們總是想讓日圓和人民幣貶值。並直言，他們讓貨幣貶值是不公平的行為，讓美國很難競爭。

近幾個交易日美元承壓，部份原因是交易員們擔心美國和日本當局可能會採取協調一致的貨幣干預政策來支撐疲軟的日圓。受到美國和日本可能進行「利率檢查」的傳聞影響，日圓一度升值4％。

