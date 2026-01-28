日圓空頭倉皇逃命！機構押注美日聯手 日圓中期「支撐價」曝光

傳美日聯合進行利率檢查，日圓空頭急速撤退，市場機構重新定價。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日圓在外匯市場走強，27日一度觸及1美元兌152日圓的關口，這是自去年11月初以來的最高水平。據報導，市場正緊急為美日聯合入市干預的可能性定價，機構普遍認為，機構普遍將147-149區間視為日圓中期走勢的關鍵支撐位。

分析師指出，美國參與大大提升了干預威脅的可信度，迫使大量日圓空頭倉皇平倉。這場「口頭干預」的效果已遠超過日本當局近年來的單邊行動，預示著一個新的、由美日協調主導的外匯博弈階段可能正在開啟。

日本財務大臣片山皋月表示，若有必要，將與美國當局密切協調，對匯率波動採取適當行動，此番談話迅速在市場引發反應，美日匯率波動明顯放大。

據報導，美國極少直接參與外匯市場干預，此舉被市場解讀為不尋常的強烈訊號。歷史資料顯示，自1996年以來，美國僅在極少數情況下入市干預，最近一次是2011年日本大地震後，與G7國家協同行動以穩定市場。

至於「利率檢查」，根據歷史數據顯示，之後跟進實際干預的機率很高。最近一次的「利率檢查」是發生在2024年7月干預期間，再上一次的時間是2022年9月14日，大約一週後日本當局便實施了買入日圓的干預。

這次由聯準會「代勞」進行檢查，其像象徵意義和威懾力被市場認為更甚以往，也使得此次「美日協同出手」的猜測迅速發酵，引發日圓空頭加速回補。

《彭博》報導，高盛外匯交易員Adam Crook指出，一次高調的「利率檢查」是除實際干預之外最有力的政策工具，且若其未能奏效，往往在一週內會跟進實際幹預。

而高盛交易台也指出，先前市場上「在154下方逢低買入美元/日圓」的普遍策略已完全消失。交易員Kristian Brauten-Smith表示，目前對買入美元/日圓幾無興趣，僅限於對現有現金空頭部位進行獲利了結，這種心態轉變導致匯率上檔壓力沉重。

