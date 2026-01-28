CP值爆表！Costco科克蘭這5款商品 讓有錢人愛不釋手

Costco科克蘭這5款商品，讓有錢人愛不釋手。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕人們常開玩笑說好市多（Costco）是面向大眾的，就連富裕的消費者也是科克蘭（Kirkland Signature）的忠實擁躉。外媒表示，在物價高漲年代，烤雞、維生素、巧克力等5款物美價廉商品，將繼續贏得高收入家庭的青睞。

《Gobankingrates》報導，以下是2026年Costco的富裕顧客可能會購買的Kirkland Signature 產品。

１、烤雞

即使是高收入人群，在需要臨時解決晚餐時，也不想花超過30美元（約新台幣945元）點外賣。Costco的烤雞每次都美味可口，而且價格不到6美元（約新台幣189元），非常實惠。如果您沒有時間和精力從零開始準備晚餐，這款烤雞絕對是省時省力的必備佳品，值得加入您的購物車。

2、床單套裝

富裕的消費者也喜歡Kirkland的680支紗床單套裝，因為它的質地光滑透氣，堪比豪華酒店的床單。

1位滿意的顧客在評論中寫道：“我對這些床單讚不絕口，加厚的鬆緊帶和床單的邊角設計，讓其他品牌的床單黯然失色。我丈夫現在更喜歡這些床單，我也成了它們的忠實粉絲。”

3、氣泡水組合裝

Kirkland的招牌氣泡水組合裝口味與LaCroix和其他高端品牌非常相似，但每罐價格卻便宜得多。每包包含15罐青檸味、10罐檸檬味和10罐西柚味。 Costco的富裕顧客喜歡這款產品，因為它價格實惠又美味。

4、強效維生素D3

對於高收入消費者來說，健康至關重要，而保健品往往是高端品牌定價過高的領域之一。 Kirkland的維生素D3經USP認證，品質優良，並採用 600 粒裝的大容量包裝。富裕消費者購買它的原因是，它擁有與更昂貴的保健品品牌完全相同的效力和純度，卻無需支付高昂的品牌溢價。

5、牛奶巧克力杏仁

Costco的這款巧克力杏仁 擁有許多忠實擁躉，就連富裕的購物者也對它愛不釋手。它口感濃鬱順滑，味道就像是高檔禮物籃裡的珍品。

1位滿意的顧客在評論中寫道，這些科克蘭牛奶巧克力杏仁太好吃了。我和我丈夫每天都喜歡抓一把當零食吃。巧克力的量恰到好處，口感也酥脆可口。

