白白浪費錢！內行人曝這5種「便宜貨」買必後悔

〔財經頻道／綜合報導〕在物價高漲，薪水不漲的年代，為了省錢，許多人會選擇買平價替代品（仿冒品），不過，平時推崇平價替代品的理財專家克魯茲表示，有些東西最好不要貪圖便宜，如行李箱、旅行杯等5種商品必定後悔，因為買便宜貨「你最終可能不得不修理或更換它」，反而會讓你花更多錢。

《Gobankingrates》報導，克魯茲在她一段熱門影片中，點名以下5種商品，如果貪圖便宜，會讓你後悔。

1.旅行杯

Stanley Quencher這款時尚單品的價格，幾乎是許多同類產品的兩倍，但對於科魯茲來說，史丹利杯是無可替代的選擇。這款40盎司的保溫杯配有旅行蓋和吸管，可以放在汽車的杯架裡，而且據科魯茲稱，它的「品質遠超市面上大多數水瓶」。

2. 鑷子

你可能平常不會想到鑷子，然當你真正需要它時，你會發現便宜的鑷子真的不好用，建議消費者可選擇在亞馬遜上評價極高的Tweezerman鑷子，售價僅約20美元（約新台幣630元），深受專業人士好評，絕對物有所值。

3.行李箱

「1個品質好的行李箱真的非常值得，」克魯茲說。品質好的行李箱經久耐用，這意味著要多花一點錢。但一定要確保你買的是質量，而不是因為某個品牌很時髦。

克魯茲用過便宜的行李箱和品質更好的行李箱，她覺得品質更好的行李箱更好用。 「便宜的那個行李箱的輪子已經壞了。那個我用了大概5年了，而其他的行李箱我用的時間更長，它們都很結實耐用。」她說。

4.汽車保養

你或許認為延長換油或其他車輛保養的間隔時間可以省錢，但在這方面省錢並不值得。堅持依照車輛推薦的保養計畫進行保養，可以避免代價高昂的問題。這包括更換煞車片、檢查各種油液和更換濾芯等。定期保養還能提高燃油效率，長遠來看可以幫你省錢。

克魯茲也建議，如果條件允許，最好多花點錢購買品質更好的輪胎和雨刷。它們使用壽命更長，長遠來看可以省錢，還能讓你的駕駛體驗更安全、更愉快。

5.電動牙刷

克魯茲推薦使用歐樂B電動牙刷，這款牙刷的刷頭可以更換，而不是便宜的普通牙刷。她說她大約15年前買了一支，現在仍然很好用。她只是定期更換刷頭。 「買名牌，因為品質好的產品對你的整體生活品質有很大幫助，」她說。

