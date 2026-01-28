CP值炸裂！UNIQLO大容量後背包熱賣 日網讚：耐用好背全到位

UNIQLO是日本代表性的全球時尚品牌。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌，以實惠價格提供高品質且機能性的日常服飾。日本媒體最近指出，UNIQLO所推出的「機能後背包」（ファンクショナルバックパック）以設計簡約、結構耐用、收納空間充足且使用便利而廣受好評。

根據日媒報導，UNIQLO的「機能後背包」售價為 4990 日圓（約1040元新台幣），是款以高收納力與實用性見長的後背包，顏色共有灰色與黑色兩款，尺寸為高45公分、 寬 29.5公分 、厚15.8 公分，容量約 23 公升，主收納空間內設有可放入最多 15 吋筆電的電腦隔層。

包款本體施有可防潑水的小雨防護加工，正面口袋上方也加上防水拉鍊貼條，使貴重物品不易受潮。此外，後背包配備可拆式胸扣帶，有助於分散重量、減輕負擔；肩背帶與背部則採用具備良好緩衝性與透氣性的材質，進一步提升背負時的舒適度，這也是一大亮點。

整體設計走簡約風格，從日常使用到通勤、上學等各種場合，都能派上用場。

在UNIQLO官方網站的使用者評價中，許多實際購買的消費者給予了好評，例如：「非常推薦旅行使用！看起來不大卻很能裝，我老公只靠這個後背包就能出國旅行。尺寸女性背起來也很合適，我們夫妻共用。」、「本體重量不重，就算裝了很多行李也不覺得沉。」、「容量大又耐用的後背包。比外觀看起來還要結實，我幾乎天天使用。肩膀也不會痛，搭配服裝不受限制，真的非常實用。」

UNIQLO的「機能後背包」售價為 4990 日圓。（圖擷取自UNIQLO官網）

