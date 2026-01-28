高質感奢華風！UNIQLO全球熱賣「羊絨圓領毛衣」降價了 網喊：快買來囤

高質感奢華風！UNIQLO全球熱賣「羊絨圓領毛衣」降價了，網喊快買來囤。（擷取自官網）

〔財經頻道／綜合報導〕UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌，提供各式各樣的平價商品，而「羊絨圓領毛衣」就因擁有高品質的奢華質感，價格卻相當親民，在超高的性價比下，不僅在日本，就連世界時尚之都歐洲也廣受歡迎，由於本來性價比就很高，現售價又降至7990日圓（約新台幣1598元），網友稱，這款冬天必備單品，尺寸和顏色經常會賣光，建議趁現在降價還有貨時，快買起來囤。

日媒報導，優衣庫這款「羊絨圓領毛衣」採用100%優質羊絨製成，現售價降到僅7990日圓，性價比極高，廣受好評，為此，在優衣庫官網擁有超過1400條評價，平均評分高達4.4顆星。

達人表示，這款優衣庫羊絨圓領衫其羊絨提取自山羊柔軟的絨毛，而羊絨獨特的保暖性和吸濕性能夠鎖住體溫，即使在寒冷的冬季也能保持溫暖。作為一種天然材質，羊絨不易引起搔癢，也不易產生靜電。其柔軟順滑的質地和舒適的穿著體驗深受喜愛，尤其適合敏感或乾性肌膚。

這款羊絨圓領衫最大的亮點在​​於其超高的性價比，它擁有高品質的奢華質感，價格卻相對親民，因此不僅在日本，在世界時尚之都歐洲也廣受歡迎。

寬鬆現代的版型可與任何下裝完美搭配，無論是休閒場合或商務場合都能輕鬆駕馭，輕盈的布料也減少了臃腫感。

達人進一步指出，這款產品廣受歡迎的秘訣在於其特殊的洗滌工藝，使其可以在家手洗，它易於融入日常穿搭，舒適耐穿，經久耐用。

許多買家對這款產品的舒適度和性價比表示滿意，例如「冬天必備」、「物超所值」、「穿起來超級舒服」、「同樣的羊絨衫在其他地方可能要花好幾萬日圓」、「它輕巧又保暖，即使穿在羽絨外套裡面也不會顯得臃腫，而且超級舒服，在最寒冷的天氣裡穿也完美」。

還有人評論說“我每年都買不同顏色的”、“我買了3件不同顏色的”、“我每年都回購”，這表明很多人都會購買不同顏色的同款產品，並且是回頭客。

