加倍拚轉型！UPS再砍3萬個工作職缺

〔編譯魏國金／台北報導〕美國物流巨頭優必速（UPS）繼去年裁員4.8萬人後，27日宣布今年將再裁減3萬個營運工作（包含物流、倉儲人員），此舉顯示這家快遞巨頭尋求加速轉型，以轉向利潤更高的業務。

優必速去年1月表示，將加速推動裁減數百萬份亞馬遜的薄利貨運工作，亞馬遜是其最大客戶，也是日益壯大的競爭對手，優必速說，相關業務「異常稀釋」利潤。

該公司財務長戴克斯（Brian Dykes）27日指出，「裁員將透過自然裁減的方式完成，我們預期將為全職司機提供第2輪的自願離職計畫」。

隨著美國取消電商的小額（de minimis）包裹關稅豁免措施，優必速致力重振其獲利能力，並穩定貨運量。該公司去年已裁員4.8萬人，關閉93個營運據點，目標在2026年節省30億美元經費。

該公司預計2026年營收897億美元，高於去年的887億美元，以及分析師的平均預期營收879.4億美元，該公司預測，2026調整後的營業利潤將達9.6%。

