最值得購買的5款汽車「台灣人也愛」 全美最大駕駛學校CEO推薦

〔財經頻道／綜合報導〕購買新車可不是一筆小數目。隨著汽車價格飛漲，找到一輛符合您需求的優質車輛至關重要，尤其如果您希望擁有一輛能陪伴您整個退休生活的車。

選購適合汽車時，應避免過於花俏的設計，而應注重耐用性，以減少頻繁跑修理廠的次數。以下為gobankingrates專家介紹五款2025年款車型兼顧安全性、燃油經濟性和性能車種。

1. 2025年豐田Corolla Hybrid混合動力車

2025年豐田Corolla Hybrid高效節能且易於維護，是退休人士的理想選擇。其視野開闊，非常適合注重道路視野的駕駛者。

全美最大的駕駛學校Coastline Academy聯合創始人兼首席執行長Nigel Tunnacliffe表示，「豐田Corolla Hybrid一直是豐田可靠性的標桿，2025款也不例外」。「它出色的燃油經濟性和強大的安全性能使其成為退休人士的理想之選，因為它非常可靠。對於計劃長途旅行的人和只需要一輛車來完成日常瑣事的人來說，它同樣適用，因為它非常耐用，並且提供平穩舒適的駕乘體驗。」

2. 2025年馬自達CX-50

對於熱愛戶外活動的退休人士來說，2025年馬自達CX-50兼具多功能性和舒適性。這款雙排座SUV擁有出色的越野性能和寬敞的內部空間，能夠輕鬆應對日常通勤和週末出遊的各種需求。

「MazdaCX-50擁有同級車型中頂尖的科技和安全配置，對於希望在駕駛時感到安全舒適的退休人士來說，它是一個不錯的選擇」，Tunnacliffe說：「它還擁有設計精良的內飾，使其在同級別車型中脫穎而出。寬敞的座椅和巨大的載物空間，使其成為經常旅行的駕駛者的理想之選。」

3. 2025年現代Elantra

如果您追求的是經濟實惠的性價比，那麼2025年現代Elantra將是您退休生活的理想之選。雖然它缺少一些豪華配置，但它是一款實用且科技感十足的轎車。

「現代Elantra是一款可靠的混合動力轎車，注重內飾舒適性和強大的科技配置」，Tunnacliffe說： 「它的燃油經濟性令人印象深刻，雖然略遜於Corolla。不過，它仍然是可靠且做工精良的轎車的又一典範，足以滿足您的所有日常需求。雖然它並非一款特別酷炫的車型，但它絕對值得信賴，能夠勝任未來多年的各種工作。」

4. 2025年起亞K4

2025年起亞K4是一款小巧舒適的車型，非常適合帶孫子女出遊和日常出遊。該車型配備11項駕駛輔助功能、精緻的內裝以及令人印象深刻的10年保固。

「K4是一款優秀的緊湊型轎車，在動力和駕駛性能方面毫不妥協」，Tunnacliffe說：「它配備了強大的安全功能和易於使用的科技配置，操作直觀便捷，而非複雜難懂。雖然它的性能非常出色，但燃油效率並非同級最佳，不過也絕非最差。總而言之，它具備緊湊型轎車應有的一切功能，並在此基礎上增添了一絲別緻的魅力。」

5. 2025年豐田Camry

2025年豐田Camry是一款可靠且備受青睞的車型，既實用又不失格調，是退休人士的理想選擇。Camry綜合油耗最高可達51英里/加侖，並擁有232馬力，輕鬆兼顧動力與燃油效率。

「Camry和Corolla一樣，是豐田一貫可靠性的絕佳例證」，Tunnacliffe說：「它擁有許多與卡羅拉相同的出色特性，例如出色的燃油經濟性和卓越的製造品質。在科技和安全配置方面，它略遜於Corolla，但對於日常駕駛而言，它仍然是一款可靠的選擇，既實用又駕駛樂趣十足。」

