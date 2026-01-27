宜特尾牙豪撒逾6000萬 員工保底4萬元入袋

宜特尾牙豪撒逾6000萬。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕電子產品驗證服務龍頭宜特（3289）近日舉辦31週年尾牙盛宴，為了感謝全體員工過去一年的辛勤付出，董事長余維斌豪爽發出總額超過6千萬元獎金加旅遊補助金，現場並上演「層層加碼」的驚喜大秀，在抽出最大獎的金馬獎20萬元之後，董事長更霸氣宣布增設20位「10 萬元加碼獎」，瞬間點燃全場沸騰情緒，也展現公司與員工共享營運成果的行動力。

宜特尾牙抽獎由基本的六獎、五獎及處級主管獎揭開序幕，隨後送出頭獎8萬元、特獎10萬元及最大獎的金馬獎20萬元，最後並增設 20位「10 萬元加碼獎」。宜特尾牙最受矚目莫過於「擲骰子比大小」，由董事長親自上台從籤筒中一把抓出幸運名單，獲選員工上台與董事長進行擲骰子比大小對決，這被員工戲稱為「穩賺不賠」的遊戲，即便比輸也能抱走10萬元獎金；若運氣好，贏過董事長，獎金更直接飆升至15萬元，刺激的過程讓全場歡聲雷動。

為了照顧更多辛勞的同仁，董事長當機立斷再出奇招，現場抽出「存根聯尾數 1」的幸運號碼，豪邁送出3萬元獎金給符合資格的130多位同仁。活動尾聲，余董事長眼見台下仍有員工未獲獎，直接霸氣宣布：「沒有抽到的，全部發放1萬元現金獎，外加全體員工3萬元旅遊補助」，意即全公司每位員工至少都有4萬元的「保底」福利入袋，以及生日假一天的福利。

宜特表示，在董事長一波波毫無冷場的加碼攻勢下，尾牙不僅再次擦亮宜特「幸福企業」的招牌，更凝聚全員向心力。針對尾牙高額獎金發放，余維斌感性且堅定地表示：「有快樂的員工，才有滿意的客戶，才有卓越的企業」，他強調，這場尾牙不只是慶祝，更是對員工最實質的承諾；在人才競爭激烈的半導體產業，留住優秀人才是公司最關鍵的競爭力，也是對股東長期價值的保障。

展望未來，余維斌也於會中揭示，宜特2026年將全力點燃營運「三把火」：鎖定先進製程 2 奈米、AI 高速運算、以及矽光子三大高階驗證市場。公司也看好在全體同仁的努力下，這三大引擎將帶動宜特重返高成長軌道。

