關稅不確定性散去 1月消費者信心指數升至9個月高點

中央大學台灣經濟發展研究中心今發布今年1月消費者信心指數（CCI）總指數67.16點，創9個月以來新高。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕中央大學台灣經濟發展研究中心今天發布今年1月消費者信心指數（CCI）總指數67.16點，月增2.86點，創9個月以來新高。中央大學台經中心執行長吳大任說明，關稅不確定因素去化，加上股市熱絡，提振民眾對整體景氣的信心。

今年1月CCI是67.16點，是去年5月以來最佳表現，其中6項分項指標全數上升，並以「未來半年物價水準」上升最多，上升程度依序是「未來半年投資股票時機」、「未來半年家庭經濟狀況」，「未來半年國內經濟景氣」及「未來半年就業機會」。

上升最多的指標是「未來半年物價水準」，本月37.34點，月增4.52點，上升次多的指標是「未來半年投資股票時機」，本月調查29.52點，月增3.15點。

上升幅度第三的指標為「未來半年家庭經濟狀況」，本月調查80.39點，月增2.71點；上升幅度第四的指標為「未來半年國內經濟景氣」，本月調查83.69點，月增2.3點。

上升幅度第五的指標為「未來半年購買耐久性財貨」，本月調查為98.2點，月增2.26點，接近100點的絕對水準；上升幅度最少的指標為「未來半年就業機會」本月調查73.8點，月增2.2點。另「購買房地產時機」指標部分，本月調查結果為94.95點，月增2.32點。

吳大任說明，台美對等關稅15%且不疊加原有稅率，是正向訊號，關稅不確定心消散，也提振低迷數月的傳統產業信心，相關產業信心明顯回溫，此外，股市熱絡支撐房市與耐久性財貨的消費信心，雖然短期信心明顯回升，但仍須留意台美談判結果的執行情況，一但關稅不確定性升高，仍可能影響市場與消費信心。

談及韓國國會至今仍未通過去年與美國談定的貿易協定，美國總統川普放話要將稅率從15%提高至25%。對此，吳大任直言，應將韓國情況視為前車之鑑，朝野僵局如果未獲妥善處理，恐對台灣經濟造成傷害。

