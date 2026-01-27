台積電竟成了AI供應鏈中最大「風險」知名分析師直曝「這1點」

當前的人工智慧供應鏈，台積電無疑是其中的重要組成部分，這得益於其廣泛的晶圓代工服務，以及在推動超大規模資料中心建設方面所發揮的作用。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國矽谷科技與商業分析電子報Stratecherry認為，台積電已成為人工智慧供應鏈中最大的「風險」，因為該公司據說未能及早考慮到晶片需求，導致供應瓶頸。台積電延遲增加資本支出，可能導致超大規模資料中心營運商損失數十億美元的收入，實際上阻礙人工智慧領域的建設。

當前的人工智慧供應鏈，台積電無疑是其中的重要組成部分，這得益於其廣泛的晶圓代工服務，以及在推動超大規模資料中心建設方面所發揮的作用。湧入台積電的高效能運算（HPC）訂單成長迅猛，甚至使輝達超越蘋果，成為其最大的客戶。

然而，儘管台積電近期增加了資本支出並雄心勃勃地擴張，但Stratecherry指出，台積電目前為人工智慧產業帶來了「風險」，這種風險並非源於地緣政治因素，而是源於其在供應鏈中造成的不平衡。

Stratecherry分析師認為，台積電對增加資本支出保持懷疑的態度，是導致生產線產能瓶頸的主要原因之一。在台積電董事長魏哲家領導下，台積電先前對超大規模資料中心建設的態度一直「搖擺不定」。

先前的報告曾報導，儘管魏哲家「親自確認」超大規模資料中心建設在財務承諾方面是合理的，但台積電仍計劃今年將支出提高至560億美元。

由於台積電供貨緊張，輝達和超微等廠商的晶片交付時間延長，這給超大規模資料中心帶來了不小的麻煩。據報導，參與客製化晶片競賽的微軟、Google、Meta等眾多公司也無法下達能夠「保證」充足交付時間的訂單。

目前，半導體並非唯一的主要瓶頸；先進封裝也面臨嚴峻挑戰。台積電的CoWoS及其衍生產品是晶片製造商的首選，但由於其生產線規模不如半導體，台積電面臨著巨大的限制。鑑於先進封裝正日益成為人工智慧供應鏈的關鍵環節，台積電必須滿足市場需求。

分析師也解釋為什麼對於高效能運算客戶和ASIC巨頭而言，在晶圓代工領域進行多元化佈局都是一項「冒險」之舉，因為台積電已經建立起一條無可取代的供應鏈和信任體系。

儘管英特爾晶圓代工和三星等公司也頗具吸引力，但人工智慧晶片製造商認為，將訂單外包給台積電以外的實體風險更大。然而，從長遠來看，企業最終必須權衡，為依賴台積電而犧牲「數十億美元的收入」是否是正確的選擇。

