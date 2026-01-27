為楊金龍抱屈「少了一半這麼多」！日央行總裁年薪調漲4.8％達770萬元

日本央行27日宣布，總裁植田和男2025財年的年薪將比前一年增加4.8%，達到3781萬日圓（台幣770萬元）。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本央行27日宣布，總裁植田和男2025財年的年薪將比前一年增加4.8%，達到3781萬日圓（台幣770萬元）。這將是自1998財年現行薪資制度實施以來的最大幅度漲幅。此次調整與特級公務員薪酬的上調保持一致。

日央行其他官員的年薪分別為：副總裁3001萬日圓（台幣613萬元），理事會成員2880萬日圓（台幣588萬元），董事2333萬日圓（台幣476萬元）。

根據2025年5月外媒報導，公開全球央行總裁薪情，香港金管局總裁余偉文年薪約130萬美元（台幣4083萬元），居全球冠軍。排名第二的則是2024年9月底卸下瑞士央行總裁的Thomas Jordan，年薪為99.72萬瑞郎（約台幣3760萬元）。

美國聯準會主席鮑爾年薪僅22.6萬美元（台幣709萬元），遠低於多數央行總裁，台灣央行總裁楊金龍年薪約9.9萬美元（台幣310萬元），敬陪末座。

台灣央行臉書粉專指出，國際央行總裁工作負荷大、責任艱鉅。全球央行總裁平均年薪約為22.89萬美元（台幣720萬元）。

根據2025年數據，台灣央行總裁楊金龍年薪約9.9萬美元（台幣310萬元），在全球央行總裁中敬陪末座。（本報資料照）

