2025友善遊戲名單揭曉！19款人氣作品脫穎而出 引爆玩家關注

由數位發展部數位產業署指導、數位遊戲產業自律推動委員會主辦的「2025年度友善遊戲頒獎典禮」27日登場。（數發部提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕由數位發展部數位產業署指導、數位遊戲產業自律推動委員會主辦的「2025年度友善遊戲頒獎典禮」於今（27）日登場，邀集遊戲產業、政府單位、學界與民間團體齊聚一堂，共同見證推動友善遊戲環境的成果。

本屆活動透過制度化評選與公開表揚，鼓勵遊戲業者在營運與設計中落實玩家保護、兒少安全與消費者權益，期望建立更具信賴與永續發展的遊戲產業生態，並樹立產業典範。

「友善遊戲評選」活動自110年舉辦至今已邁入第5屆，獲得業界熱烈迴響。今年在行政院消保處、地方消保官、兒少與消費者團體等專業評選下，依據「基礎法遵」、「友善互動」、「友善保護」、「友善服務」等四大指標，最終評選出19款遊戲作品脫穎而出，包括多款大廠及熱門IP遊戲，顯示熱門遊戲已相當重視落實友善遊戲的精神。

數位產業署副署長黃雅萍表示，友善遊戲評選除了是對優良作品的肯定，更是一項制度引導，期盼協助業者建立可持續的自律機制。未來，數產署也將持續透過市售熱門遊戲的分級適切性審查與定型化契約抽查等措施，確保業者落實法遵，進一步推動玩家保護成為產業競爭力的一部分，打造更健康、信賴的遊戲市場。

得獎作品亦將於即將到來的「2026台北國際電玩展」展出，透過推廣友善遊戲理念，引導玩家關注兼具娛樂性與社會責任的優質作品，共創友善健康的遊戲環境。

2025年度友善遊戲得獎名單共計19款遊戲脫穎而出，其中連線遊戲類共13款，包括：台灣連線股份有限公司的《LINE Bubble 2 兔兔的冒險之旅》、《LINE Rangers 銀河特攻隊》、《LINE Rangers 放置戰爭》、《LINE 熊大農場》與《LINE 天外消消樂》；星宿科技有限公司的《桃源深處有人家》；艾玩天地互動娛樂科技股份有限公司的《誅仙世界》；艾肯娛樂股份有限公司的《天諭》、《倩女幽魂 II》、《萬靈物語》及《神明便利商店》；恩奕互動娛樂有限公司的《蛋仔派對》與《逆水寒》。

單機遊戲類則有6款入選，分別為：台灣萬代南夢宮娛樂股份有限公司的《艾爾登法環 黑夜君臨》、《光與影：33號遠征隊》與《歡迎光臨！塔麻歌子開心鎮》；臺灣光榮特庫摩股份有限公司的《三國志8 REMAKE》與《真・三國無雙 起源》；以及《優米雅的鍊金工房～追憶之鍊金術士與幻創之地～》。

