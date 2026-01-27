國內景氣轉為熱絡 去年12月燈號改亮「紅燈」

國發會公布去年12月景氣燈號，轉為象徵景氣熱絡的「紅燈」，這也是一年來、2024年12月之後首顆「紅燈」。（圖為國發會網站資料）

〔記者王孟倫／台北報導〕國內景氣轉為熱絡！行政院國發會今天（27日）公布2025年12月景氣燈號，轉為象徵景氣熱絡的「紅燈」，這也是一年來、2024年12月之後首顆「紅燈」；展望未來，國發會強調，受惠AI應用由雲端向邊緣裝置擴散，國際AI算力投資及主權AI發展延續，以及台美達成貿易協議後，有利國內產業接單，將挹注出口動能。

紅燈來了！景氣燈號共有五種不同顏色，若對策信號亮出「綠燈」，表示當前景氣穩定、「紅燈」表示景氣熱絡、「藍燈」表示景氣低迷；至於「黃紅燈」及「黃藍燈」二者均為注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向。

請繼續往下閱讀...

首先，去年12月景氣對策分數為38分，較上月增加1分，燈號轉呈「紅燈」。受惠AI需求持續強勁，9項構成項目中，工業及服務業加班工時轉為「黃紅燈」，製造業營業氣候測驗點轉呈「綠燈」，各增加1分；批發、零售及餐飲業營業額轉為「黃紅燈」，減少1分；其餘6項燈號維持不變。

其次，在景氣領先指標方面，不含趨勢指數為103.36，較上月上升1.10%；同時指標不含趨勢指數為105.38，較上月上升0.35%，顯示國內經濟動能維持穩健。

投資方面，國發會指出，國內半導體廠商積極擴充先進製程與高階封測產能，國際大廠亦加碼在臺投資，加上政府推動AI新十大建設，並落實公共建設經費執行，將有助增添投資動能；消費方面，受惠最低工資調升與減稅減負擔措施，加上股市創高之財富效應，以及政府增加觀光及大型賽事展演預算，可望進一步活絡消費。

另外，國發會也提醒，由於美國經貿政策不確定性、國際地緣政治與貿易衝突增加、主要國家貨幣政策走向等影響，因此，仍須密切留意。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法