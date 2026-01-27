台達電深耕IA能量 中達電通強化三大核心競爭力

中達電通總經理宮鴻華表示，面對全球產業格局深度調整，集團將持續以「產品、解決方案、服務」三大領域作為核心，與合作夥伴形成更緊密的合作模式。（中達電通提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）持續深化工業自動化（IA）布局，旗下中達電通高層針對2026年策略方向拍板，定調強化「產品＋解決方案＋服務」的核心競爭力，並攜手合作夥伴建構更緊密的協作模式，透過資源整合與能力互補，推動廠商、夥伴與客戶三方價值共贏，打造更完整的價值生態系。

中達電通總經理宮鴻華表示，面對全球產業格局深度調整，集團將持續以「產品、解決方案、服務」三大領域作為核心，與合作夥伴形成更緊密的合作模式，透過資源整合與能力互補，協助客戶提升競爭力，也讓合作夥伴在市場上取得更大成效，進一步帶動整體營運成長。

請繼續往下閱讀...

台達機電事業群副總經理蔡清雄則指出，工業自動化競爭的本質，已不僅是單一產品規格或價格的競爭，而是重點比較「場景落地能力」。集團將從頂尖客戶的需求作為出發點，進一步攜手產業鏈打造更貼近市場趨勢與產業發展的相應解決方案，助攻客戶提升營運效率與競爭力，進而走向更廣闊的市場。

針對2026年方向，中達電通機電事業部總經理史文祥認為，面對多元市場浪潮，台達將聯合供應鏈共同拓展先進、大功率進階應用市場，並針對大型專案需求展開精準媒合，以掌握高階應用帶來的新商機。同時也將不斷穩固與大客戶的合作關係，深耕既有商機並擴大業績成長幅度。

在產品布局方面，台達電計畫今年聚焦發展變頻器、伺服系統、可程式控制器（PLC）、人機介面（HMI）、機器人、儀表產品、電腦數控系統（CNC）與各類工業軟體等，作為在市場上攻城掠地的重要利器，擴大工業自動化市場滲透率。

史文祥也提到，除了既有市場，台達電今年也將同步開拓半導體、數據中心等新賽局，藉由優化產品組合、系統整合與提升服務能量，協助合作夥伴切入更多高成長性的應用場景，並以更完整的方案推動營運向上突破。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法