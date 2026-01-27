看準春節連假追劇潮升溫 凱擘大寬頻攜手HBO Max推整合方案

凱擘大寬頻推出光纖上網搭配串流影音的整合方案，主打以月付799元的價格，提供高速上網與豐富影視內容。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕搶攻農曆春節長假宅家娛樂商機，HBO Max春節期間集結多部話題韓劇與人氣影集上線，帶動追劇熱潮，凱擘大寬頻看準民眾對高畫質串流內容的需求，同步推出光纖上網搭配串流影音的整合方案，主打以月付799元的價格，提供高速上網與豐富影視內容，滿足連假期間的居家娛樂需求。

今年春節連假長達9天，追劇成為不少家庭與年輕族群的娛樂選項，其中討論度高、題材多元的韓劇尤為受到青睞。HBO Max預計於2月4日推出溫馨療癒新劇《給你宇宙》，由裴仁爀與盧正義主演，劇情圍繞原本關係不睦的姻親男女，意外成為新手爸媽、共同照顧小姪子的育兒日常，在輕鬆氛圍中描繪情感成長。

除新劇外，平台春節檔期亦同步上線多部韓劇與影集，包括《親愛的 X》、《反派們》及《法官李漢英》；此外，HBO Max亦提供多部電影與影集內容，涵蓋動作、冒險、奇幻與懸疑等題材，擴大春節期間的觀影選擇。

隨著串流影音成為主流，高畫質內容對網路穩定度的要求也隨之提升。凱擘大寬頻此次推出300M光纖上網方案，搭配2台Mesh Wi-Fi 6設備，打造全屋無死角的網路環境，特別適合大坪數或透天住宅使用，還能暢看HBO Max標準方案12個月，每月只要799元，即可滿足多裝置同時連線與日常追劇需求。此外，方案亦加贈一年「網路守護家」資安防護服務，強化家庭上網安全。

有線電視用戶可申辦「好視雙享」方案，每月只要加價100元，即享有HBO Max高級方案，觀賞豐富獨家內容。凱擘大寬頻表示，結合高速光纖與串流平台的整合服務，已成為春節與連假期間家庭娛樂的重要選項，未來也將持續強化數位家庭服務布局，回應消費者對影音內容與網路品質並重的需求。

