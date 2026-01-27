三星和SK海力士大賺「蘋果財」背後 消費者荷包卻要失血了

蘋果、三星和SK海力士之間關於DRAM供應的長期協議（LTA）將於今年1月到期，蘋果旗下產品包括iPhone 18 系列的價格下半年就可能會上漲。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕韓媒ZDNet報導，蘋果、三星和SK海力士之間關於DRAM供應的長期協議（LTA）將於今年1月到期，蘋果旗下眾多產品（包括iPhone 18 系列）的價格下半年就可能會上漲。wccftech也報導，雖然蘋果在達成其他公司夢寐以求的交易方面可能已經爐火純青，但這些DRAM供應長期協議僅涵蓋2026年上半年。下半年消費者可能必須準備好支付更高的蘋果手機等產品的價格。

ZDNet指出，三星電子和SK海力士近日透露，他們向蘋果供應的低功耗DRAM（LPDDR）價格較上一季幾乎翻倍。蘋果一直以來都利用其作為主要智慧型手機製造商的地位，以相對較低的價格採購LPDDR。

然而，自去年中以來，記憶體供應短缺問題日益嚴重，蘋果似乎難以扭轉價格上漲的趨勢。相反，三星電子和SK海力士在今年第一季成功實現了DRAM業務利潤最大化。

據業內人士27日透露，三星電子和SK海力士決定透過與蘋果的談判，大幅提高iPhone所用LPDDR的價格。

三星電子和SK海力士透過與蘋果的談判，大幅提高今年第一季iPhone所用LPDDR晶片的價格。具體而言，三星電子提出的漲幅超過80%，而SK海力士提出的漲幅約為100%。

蘋果預計將在今年下半年發布最新旗艦智慧型手機 iPhone 18，屆時蘋果公司使用的LPDDR記憶體價格也有可能進一步上漲。由於行動DRAM和NAND快閃記憶體的價格預計將分別上漲70%和100%，蘋果在價格談判中能爭取到的餘地已經非常有限。

一位接近蘋果計畫的匿名消息人士稱，蘋果通常會簽訂為期一年的記憶體長期授權協議（LTA），但這次，該公司只完成了涵蓋2026年上半年的談判。像是iPhone 17e、搭載M5 Pro和M5 Max處理器的新款MacBook Pro等產品或許不會受到此次漲價的影響，但如上文所述，iPhone 18系列，尤其是高儲存容量的機型，可能會受到影響。

