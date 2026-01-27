Nike女性聯名策略發酵！NikeSKIMS鞋款首戰告捷

全球運動用品大廠Nike近來在女性市場聯名布局持續發酵，與名媛金·卡戴珊合作的聯名品牌「NikeSKIMS」，交出亮眼成績單。（下載自Nike官網）

〔記者邱巧貞／台北報導〕全球運動用品大廠Nike近來在女性市場的聯名布局持續發酵，其中與實境秀名人金·卡戴珊（Kim Kardashian）創立的塑身衣品牌SKIMS攜手打造的全新聯名品牌「NikeSKIMS」，近期更交出亮眼成績單，成為市場關注焦點。

據外媒報導，雙方合作推出的首款聯名鞋履於昨（26）日正式開賣，上線後短短兩小時內即全數售罄，市場反應熱烈。緊接著，Nike今（27）日再度釋出最新動態，透過官方社群平台發布影片，宣布甫加入代言人陣容的LISA，將領銜演繹NikeSKIMS春季系列新品。

該系列為品牌首度推出的「從頭到腳」完整穿搭企劃，涵蓋鞋履、服飾與配件，設計靈感取自現代芭蕾舞者的線條與動態美感，預計於2026年2月5日正式登場，為品牌話題與銷售動能再添柴火。

回顧雙方合作歷程，Nike與SKIMS於2025年9月正式推出首個NikeSKIMS服裝系列，首波產品以「身形雕塑」與「運動機能」為核心，涵蓋運動內衣、緊身褲與上衣等，主打貼合女性身形與多場景使用，為聯名合作奠定市場基礎。

今年，雙方進一步將聯名版圖延伸至鞋履領域，首度推出「NikeSKIMS Rift Mesh」聯名鞋款，重新詮釋1995年問世的經典分趾跑鞋Nike Air Rift。設計上將原本較為前衛的輪廓調整得更加低調、輕薄，以貼合近年女性鞋履的流行偏好，首發推出的三款顏色在Nike與SKIMS官網同步開賣後，部分平台於短短兩小時內即告售罄，即便官方定價150美元（約新台幣4,700元），仍難以阻擋粉絲搶購熱潮。

隨著Rift Mesh鞋款迅速完售，下一波「緞面系列（Satin Pack）」也已排定於2月5日登場，預計推出黑色與粉色。Nike方面同時預告，2026年全年仍將持續推出多款NikeSKIMS新品，進一步深化其女性市場布局。

此外，Nike亦於今日搶先釋出由LISA詮釋的NikeSKIMS春季系列廣告內容，藉由其全球潮流影響力，再度為品牌話題與新品關注度推波助瀾。

