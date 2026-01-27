中經院長連賢明直言：台美貿易協定最大風險是國會卡關

美方在2週前致函南韓政府，要求履行去年11月簽署的「聯合情況說明書」（Joint Fact Sheet）中關於貿易領域的協議。（美聯社）

〔記者廖家寧／台北報導〕台美關稅協議今年1月中旬拍板，等待簽署台美對等貿易協定（ART），後續將送交立法院審議通過。中經院長連賢明直言，台灣最大的風險不是能不能談到最佳的稅率，而是談好這些協議後，能否在立法院順利通過。要是最後沒有過，美國總統川普就會知道台灣政府沒有公信力，後續對美合作都會出問題。

連賢明今表示，關於台灣的對美貿易談判成果各有論述，但在評價前應先掌握3點原則，首先是談判的好壞以數字為準，而非基於政治人物的情緒性發言或威脅，就來評價貿易協議的好壞，「講什麼不重要，重點是台灣簽了什麼」。

第二是，「貿易協議的好壞要跟其他國家對比，而不是過去和現在對比」，正如很多人說台灣過去的對美關稅更低，為什麼現在還要15%，代表現在談得不好，但其實這樣比較沒有什麼意義，就像朋友問哪支手機比較好，你卻說當初沒手機不是過得很好。時代已經改變，最起碼川普就任這幾年各國都要課關稅，沒辦法回到過去WTO的年代。

連賢明再指出，第三是，很多人講說協議好不好是一回事，但現在簽的時機不對，因為美國最高法院的判決結果就要出來了，會不會最後簽了反而被綁架。說實在的，真的很難判斷什麼才是好時機。最高法院判決從去年11月就說要出來了，現在最快要到今年2月才可能有結果，今年4月美中要貿易談判，現在不達成協議，川普可能考慮延到美中談判後，那台灣傳產就還要等半年才能降稅，假設川普真的進攻伊朗，可能又要繼續拖下去。每個時機都可能有好壞，只針對貿易協議內容判斷。

