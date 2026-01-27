Costco招牌烤雞又出包！「不含防腐劑」被掀欺騙消費者

招牌烤雞標榜「不含防腐劑」，引起了一些顧客的強烈不滿，遭美國訴訟指控，透過虛假廣告「系統性地欺騙消費者，涉案金額高達數千萬美元，甚至可能達到數億美元」。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕Costco廣受歡迎的招牌烤雞又出包！根據加州法庭文件顯示，一項針對Costco（好市多）的擬議集體訴訟已在聖地牙哥聯邦法院提起，指控這家零售巨頭虛假宣傳其Kirkland Signature調味烤雞不含防腐劑。

招牌烤雞標榜「不含防腐劑」，引起了一些顧客的強烈不滿。顧客阿納斯塔西婭·切爾諾夫（Anatasia Chernov ）和比安卡·約翰斯頓（Bianca Johnston）聲稱，Costco的網站和店內標誌均宣稱該烤雞不含防腐劑，但實際上卻含有磷酸鈉和卡拉膠。

訴訟稱，如果原告事先知道雞肉含有添加劑，就不會購買，或會以更低的價格購買。

訴訟還指控好市多透過虛假廣告「系統性地欺騙消費者，涉案金額高達數千萬美元，甚至可能達到數億美元」。

好市多的烤雞以4.99美元的定價而聞名，多年來一直維持在這個價格，儘管通貨膨脹加劇。

原告律師韋斯利·M·格里菲斯在聲明中表示：「消費者在決定自己和家人吃什麼時，理所當然地會依賴清晰醒目的宣傳語，例如『不含防腐劑』，好市多的配料表與其宣傳相矛盾。這是違法的，也是不公平的。」

這起訴訟是針對「清潔標籤」行銷宣傳日益增多的法律挑戰的一部分。近年來，類似的集體訴訟也針對其他公司，指控其「天然」和「不含防腐劑」的廣告宣傳存在問題。

日前媒體報導，招牌烤雞雖獲得不少消費者青睞，但在美國雞肉加工廠一直被揭發受到沙門氏菌感染的風險質疑，此外，飼養的過程和永續環境的保護也受到持續的批評。

