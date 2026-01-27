韓國遭美加稅是前車之鑑 商總許舒博：民意將反彈在野選票上

商總理事長許舒博。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕韓國國會遲遲未通過與美貿易協定，美國放話擬將韓國輸美稅率從15%提高至25%。中華民國全國商業總會（商總）理事長許舒博今表示，韓國國會反對正是台灣的前車之鑑，若國會反對簽訂，此情況也可能在台灣發生，回到20%稅率還要疊加原稅率，若台美協定陷入國會政治攻防的僵局，對產業衝擊堪稱是毀滅性，廠商因稅率變動難以向客戶報價接單，一旦企業倒閉、失業率上升，最後民意結果會反彈在在野黨的選票上。

許舒博今接受網路廣播節目「黃暐瀚撞新聞」專訪時表示，15%稅率不疊加原稅率是產業界眾望所歸，絕對是接受，產業界當然是希望趕快審議，細節都可在國會討論，但不應擱置不處理，尤其日韓是台灣的主要競爭對手國，相同稅率基礎反而對台灣有利，推測美國也藉由韓國讓台灣引以為鑑，若台灣國會因政治攻防不通過，讓台美協定陷入僵局，對已面臨生存壓力的傳統產業而言將是毀滅性的打擊。

許舒博強調稅率的穩定性，他指出，自去年四月美國關稅新政宣布後，不少製造業廠商停工，訂單早就被轉走了，產業界現在最擔心的是「穩定性」，稅率朝令夕改的話，「穩定性到底高不高？」，如果稅率又調升，生意哪做得下去？

許舒博表示，若能維持15%稅率且不疊加原稅率，台灣產品在美國市場將具備極強的競爭優勢，甚至優於中國47%稅率，如果稅率變動風險導致企業無法報價接單，一旦企業倒閉、工作機會流失，民意反彈將直接反映在選票上。

