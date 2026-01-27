台灣首家、東亞金融業唯一！第一金控勇奪CDP「3A」評級

第一金控為台灣企業首家榮獲CDP評比「3A」殊榮者，全球金融業，也僅有4家機構取得此項最高評級。（第一金控提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕2025年國際非營利組織CDP評比成績揭曉，全球僅23家企業同時在氣候變遷、水安全與森林三大環境主題獲得最高「A List」評級。第一金控三項指標全數奪「A」，成為東亞地區唯一達標的金融機構，更是台灣企業首度拿下「3A」評級，為其深耕ESG（環境、社會、公司治理）寫下重要里程碑。

CDP評比被譽為全球最具公信力的環境揭露標準，企業須依規揭露完整環境資訊，並與國際永續準則接軌，評比結果已成為國際金融機構、投資人及供應鏈在採購與投融資決策上的關鍵依據。2025年共有來自131個國家、逾2.2萬家企業，以及超過1000個城市與地區參與揭露，涵蓋人口逾10億人。

請繼續往下閱讀...

第一金將氣候、森林與水安全議題納入公司治理核心，不僅從自身營運落實減碳與守護自然資本，更透過金融影響力，攜手投融資對象與供應商推動轉型。作為全國首家獲得CDP「3A」評級的企業，第一金的永續治理作為也對國內企業具示範效果，未來將持續協助企業提升資訊透明度與環境風險辨識能力，發揮金融業對產業與供應鏈的正向影響力。

在實務推動上，第一金以科學化資訊管理環境風險，將政府與企業等外部環境資訊納入投融資決策。子公司第一銀行在適用赤道原則的授信與投資案件中，導入「ESG永續應用地圖查詢平台」等工具，檢視是否與環境敏感區重疊，或可能對自然環境造成衝擊；對鋼鐵、半導體、面板等高耗水產業的授信案件，則審視其節水措施與水資源管理規劃。此外，因應國內綠電交易與再生能源快速發展，一銀也擴大再生能源永續貸款業務，以實際行動支持產業轉型。

第一金表示，未來將持續關注國際ESG發展趨勢，精進永續治理體系，以環境資訊驅動投融資決策與行動，帶動產業鏈邁向正向永續發展，共同實踐2050淨零排放目標。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法