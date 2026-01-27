台灣紡織業揮軍美國狩獵展 6家業者創造4722萬元商機

紡拓會觀察，美國「SHOT Show」是全球規模最大的射擊運動、狩獵和戶外用品展覽會，台廠此次斬獲4722萬元商機。（紡拓會提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕紡拓會今天表示，為強化台灣紡織產業外銷出口能量，本月率領6家業者前往美國拉斯維加斯參加「SHOT Show射擊運動、狩獵和戶外用品展覽會」，聚焦於狩獵、軍警、戶外用品等市場，根據現場調查，此次造訪台灣展區的買主約650人次，預估後續潛在商機上看150萬美元（約新台幣4722萬元）。

紡拓會觀察，美國「SHOT Show」是全球規模最大的射擊運動、狩獵和戶外用品展覽會，此次有來自世界各地、超過2800家廠商參展，台灣赴美參展的廠商包括新世紀、高昌、東肯、亞欣、湯姆隆、劉隆泰等6家廠商，展示產品涵蓋功能性布料、射擊防護用品、襪子、狩獵專用推車、射擊眼鏡等創新產品。

紡拓會統計，在此次4天的展期當中，有來自126個國家、6萬人次入場參觀，而台灣廠商本次吸引的國際品牌涵蓋美國511、First Tactical、Power Tactical、Velda、Pedestrian Studio；德國Tasmania Tiger及中南美及北歐買主到場參觀，從現場了解，國際買主對於我國優質紡織品與配件皆互留下深刻印象。

紡拓會指出，2025年全球狩獵裝備市場預估達236.7億美元（約新台幣7451.5億元），其中北美佔65%以上，在全球地緣政治不穩定之際，現場更吸引各國軍警專業人士及採購參觀，市場需求強勁，為台灣紡織、射擊狩獵等相關業者開拓美洲市場的重要平台，預計明年將繼續組團參展。

